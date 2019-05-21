15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde önce aracını ateşe verdi, sonra köprüden atladı

-Aracın alev alev yanması

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( İSTANBUL -EK)- 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde otomobil alev alev yandı İSTANBUL



- 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün ortasında bir kişi önce otomobilini yaktı, ardından köprüden atladı. Otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ekipler şahsı bulmak için çalışma başlattı. Olay, akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde yaşandı. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Anadolu Yakasından Avrupa Yakası istikametine ilerleyen kimliği öğrenilemeyen bir kişi 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde durdu. Trafiğin aktığı sırada aracından inen şahıs, bir anda otomobilini ateşe vererek köprü korumalarının diğer tarafına geçip atladı. Durumu gören vatandaşlar, sağlık, itfaiye ve polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Gelen bilgi üzerine harekete geçen polisler, aracın bulunduğu yere gelerek Anadolu Yakasından Avrupa Yakasına trafiğin akışını keserken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahalede bulundu. Yangın ekiplerin yaptıkları müdahale sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Otomobil kullanılmaz hale gelirken, ekipler köprüden atlayan şahsı bulmak için çalışma başlattı.

