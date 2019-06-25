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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar

Şahsın köprüde bıraktığı araçtan detay

İntihar Polis Bild Polis Ekipleri Irak 

-Ekipler tarafından şahsın aranması
-Ortaköy’den detay
-Genel detaylar

( İSTANBUL )- Aracını durduran vatandaş köprüden atlayarak intihar etti İSTANBUL

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracını durduran bir kişi atlayarak intihar etti. İntihar eden şahıs henüz bulunamazken, ekiplerin İstanbul Boğazı’ndaki arama çalışmaları sürüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Saat 16.30 sıralarında Ankara istikametine seyir halinde olan otomobilin sürücüsü aracını durdurarak aşağıya indi. Korkuluklara doğru koşmaya başlayan vatandaş atlayarak intihar etti. Vatandaşın intihar ettiğini gören sürücüler durumu polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Deniz Polisi ekipleri sevk edildi. Ekipler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlayarak intihar eden vatandaşı bulmak için çalışma başlattı. İntihar eden şahıs henüz bulunamazken ekiplerin İstanbul Boğazı’ndaki arama çalışmaları sürüyor.
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