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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Ata’ya saygı duruşu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Ata’ya saygı duruşu

Araçlar

Saygı Duruşu 

-Vatandaşlar
-Saygı duruşu

( İSTANBUL ) - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Ata’ya saygı duruşu- Köprü’de trafik 1 dakikalığına durdu İSTANBUL

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saat 9'u 5 geçe sürücüler, araçlarından inerek Ata'ya saygı duruşunda bulundu. Boğazdan geçen yerli ve yabancı gemiler siren çaldı. Köprüde trafik 1 dakikalığına durdu. Mustafa Kemal Atatürk vefatının 81'inci yıl dönümü tüm yurtta düzenlenen törenlerle anılıyor. Saatler 09’u 5 geçe ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde sürücüler, araçlarından inerek 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Bu esnada köprüsün altındaki boğazdan geçen yerli ve yabancı gemiler siren çaldı. Saygı duruşunun ardından sürücüler, araçlarına binerek köprüden ayrıldı. Trafik 1 dakika boyunca köprüde durdurdu. (EK-ZA-
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