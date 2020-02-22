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22 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında erkek cesedi bulundu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında erkek cesedi bulundu

Vatandaşla röportaj

Polis Ağaçlı Sokak Çocuğu Sağlık Personeli Sağlık Ekipleri 

-Dikenler arasındaki ceset
-Sağlık ekipleri ve polisin olay yerine güçlükle ulaşması
-Genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün çıkışında dikenlerin arasında bir erkek cesedi bulundu. Polisin incelemeleri sürüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Edirne istikametindeki ağaçlık alanda dikenlerin arasında bir erkek cesedi bulundu. Cesedi bulan vatandaşın ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşımın zor olması sebebiyle polis ve sağlık personeli cesede müdahale etmekte zorluk yaşadı. Uzun uğraşlar neticesinde ilk incelemeyi yapan sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini doğruladı. Olay yeri inceleme ekiplerinin de cesedin bulunduğu yere gelmesinin ardından şahsın kimliğine ulaşıldı. İncelemeler neticesinde cesedin 25 yaşlarındaki İsmail T.’ye ait olduğu öğrenildi. “Battaniyeyi kaldırınca cesedi fark ettim” Cesedi bulan Serkan Ufuktatlı isimli vatandaş, “Caminin etrafında dolaşırken, bir sokak çocuğuna rastladım. Çocuk bana yukarıda ceset olduğunu söyledi.

Bende direkt yukarı geldim. Aradım ama önce bulamadım. Sonra dikenli tellerin arasına bir göz gezdireyim dedim. Battaniye vardı, belki altına atmışlardır dedim. Battaniyeyi kaldırınca cesedi fark ettim ve durumu 155 ekiplerine ihbar ettim” dedi.
Ekipler, kesin ölüm nedeni henüz belli olmayan şahısın cesedi üzerindeki incelemelerini sürdürüyor.
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