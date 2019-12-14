15 Temmuz şehitler köprüsü çıkışında araç yangını

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( İSTANBUL - 2)- Yangın nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu İSTANBUL



- 15 Temmuz Şehitler Köprü çıkışı Ortaköy Sapağında henüz belirlenemeyen sebeple tutuşan otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın söndürülürken, trafikte yoğunluk yaşandı. Yangın, saat 20.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Ortaköy Sapağında bir otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple bir anda tutuşarak alev alev yandı. Motor kısmından dumanların çıktıını gören sürücüsü, aracı durdurarak hemen aşağıya inip itfaiye ve polis ekiplerine haber verdikten sonra müdahale etmek istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için trafiği kapattı. Yangın ekiplerin yaptığı müdahalelerin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan çalışmalar sırasında polis ekipleri trafiğin akışını tekrardan tek şeritten kontrollü bir şekilde sağladı. Yanan aracın söndürülmesinin ve kaldırılmasının ardından E-5’teki trafik yoğunluğu normale dönerken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı. (MB-



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