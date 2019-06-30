15 Temmuz şehidinin oğlu sünnet oldu - İSTANBUL

- Şehit Mustafa Kaymakçı'nın oğlu Yiğit Eymen Kaymakçı'dan detay - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrük Selçuk'un Yiğit Eymen'i sevmesi - Sünnet merasimine katılanlardan görüntüler - Dua edilmesi15 Temmuz şehidinin oğlu sünnet oldu - Şehit Mustafa Kaymakçı'nın oğlu Yiğit Eymen Kaymakçı'nın sünnet olması dolayısıyla düzenlenen mevlite, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrük Selçuk da katıldıİSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbeciler tarafından vurularak şehit edilen Mustafa Kaymakçı'nın oğlu Yiğit Eymen Kaymakçı sünnet oldu.Kaymakçı'nın sünnet olması dolayısıyla Burhaniye Gençlik Merkezi'nde düzenlenen mevlite Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik de katıldı. Bakan Selçuk, tören sonunda şehidin oğlu Yiğit Eymen'e hediye verdi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım