Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
15 Temmuz şehidinin ismi kütüphanede yaşayacak - DÜZCE

15 Temmuz şehidinin ismi kütüphanede yaşayacak - DÜZCE

- Açılıştan detaylar - Röportajlar - Genel görüntüler Düzce 'de 15 Temmuz şehidinin ismi kütüphanede yaşayacakDÜZCE (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 3'üncü sınıf emniyet müdürü Ufuk Baysan'ın adı, Düzce 'de bir ortaokulda oluşturulan kütüphaneye verildi.
Hamit Şerifoğlu Ortaokulu idarecileri, okulun merdiven kısımları değerlendirilerek kurulan kütüphaneye öğrencilerin fikirleri doğrultusunda 15 Temmuz şehidi Ufuk Baysan'ın isminin verilmesini kararlaştırdı.Kütüphanenin açılışı, şehidin babası Ramazan ve annesi Hanife Baysan ile Vali Zülkif Dağlı'nın da katıldığı törenle hizmete açıldı.Vali Dağlı, açılışta yaptığı konuşmada, öğrencilerin anlamlı bir düşünceyle kütüphane oluşturduğunu söyledi.

Öğrencilerle gurur duyduklarını aktaran Dağlı, "Burası tam bir konsept kütüphane. Çok farklı dizayn edilmiş, burada öğrencilerimiz ve idarecilerimiz bir mekanı değerlendirmişler. Burası hem kütüphane olması hem de şehidimizin ismini taşımasıyla ayrı değerli." diye konuştu.
Dağlı, "Öğrencilerimiz oluşturulan bu kütüphanedeki bir sözü görecek, bu kütüphaneyi sürekli elinin altında bulabilecek. Burada şehidimizin fotoğrafını görecek, şehitlik algısını burada hep hissedecek." ifadelerini kullandı.Şehidin annesi Hanife Baysan da "Çok duygulandım, çok mutluyum. Buranın bu hale gelmesine emek veren herkese teşekkür ederim. Gururlandım, çok hoşuma gitti." diye konuştu.
Açılışın ardından öğrenciler kütüphanede kitap okudu.

Emniyet Müdürü Kütüphane Darbe Girişimi Öğrenciler Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Şivan Perver Ve Barzani Türkiye'deŞivan Perver Ve Barzani Türkiye'de
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı