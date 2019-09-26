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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
15 Temmuz şehidi yakınının FETÖ hassasiyeti İzle

15 Temmuz şehidi yakınının FETÖ hassasiyeti İzle

Polisin kitapları incelemesi

Parmak İzi Şehit Yakını Darbe Girişimi Harekat Polisi Hassasiyet 

-Kitaplardan genel ve detay
-Polisin çalışma yapması
-Görgü tanığı ile polisin konuşması

( ADANA - ÖZEL)- Adana'da bisikletiyle giderken FETÖ kitaplarının yol kenarına atıldığını gören şehit yakını polisi arayarak ihbarda bulundu- Polis kitaplardan aldığı parmak iziyle zanlıları bulmak için çalışma başlattı ADANA

- Adana'da bisikletiyle giderken FETÖ kitaplarının atıldığını gören şehit yakını polisi arayarak ihbarda bulundu. Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz 2016'da FETÖ tarfından gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminde şehit olan bir özel harekat polisinin yakını Yavuz Yıldız, merkez Seyhan ilçesi, Aydınlar Mahallesinde sabah saatlerinde bisikletiyle giderken otomobilden inen iki kişinin yol kenarına kitap attığını gördü. Yıldız onlara doğru yaklaşınca şahıslar kitapları rastgele atıp kaçtı. Yıldız, kitapların üzerinde FETÖ elabaşı Fetullah Gülen'in ismini görünce hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, kitapları alarak inceleme başlattı. Polis kitaplardan alınan parmak iziyle zanlıları bulmaya çalışıyor. Yavuz Yıldız ise bisikletle giderken şahısların kitap attığını gördüğünü belirterek, "Onlar beni görünce otomobile binip kaçtı. Ben de kitaplara doğru yaklaştığımda Fetullah Gülen'in ismini gördüm. Bir 15 Temmuz şehidi yakını olarak hemen polise haber verdim" diye konuştu.
(FKE-
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