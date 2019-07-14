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14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
15 Temmuz şehidi İlhan Varank kabri başında anıldı

15 Temmuz şehidi İlhan Varank kabri başında anıldı

Cami içinde mevlit okutulması

Şehadet Şehit Anma Töreni 

-Sela okunması
-Mezarı başında dua edilmesi
-Detaylar
-Arşiv
-Fotoğraf

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- 15 Temmuz şehidi Prof. Dr. İlhan Varank, şehadetinin üçüncü yılında Şehzadebaşı Camii'nin avlusunda bulunan kabri başında anıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 15 Temmuz gecesi darbeciler tarafından şehit edilen ağabeyi Dr. İlhan Varank kabri başında anıldı. Anma törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Öğle namazının ardından Şehzadebaşı Camii içinde 15 Temmuz Şehidi Prof. Dr. İlhan Varank için mevlit okutuldu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı mevlitte sela da okundu. Mevlidin ardından anma töreni İlhan Varank’ın mezarı başında devam etti. Burada da okunan Kur'an-ı Kerim’in ardından dua edildi.
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