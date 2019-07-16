15 Temmuz Şehidi Fatih Satır’ın adı mezun olduğu üniversitede yaşayacak Haberi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- 15 Temmuz gecesi darbecilere direndiği Borsa İstanbul binası önünde, üzerine açılan ateş sonucu şehit düşen 26 yaşındaki Fatih Satır’ın adı, mezun olduğu Beykent Üniversitesi’nde bir dersliğe verildi.

15 Temmuz 2016’da gerçekleşen darbe girişiminde Sarıyer'den İstinye'deki Borsa İstanbul'un önüne gelerek, üzerine açılan ateş sonucu şehit düşen Fatih Satır’ın adı artık bir de mezun olduğu üniversitede yaşayacak. Şehidin babası Turan Satır ve ailesinin de katıldığı bir törenle Şehidin ismi Beykent Üniversitesi Büyükçekmece Yerleşkesi Yeni Binada bir dersliğe verildi.

Ailenin ve üniversite kadrosunun duygulu anlar yaşadığı törenden sonra yerleşkenin bahçesine de uzun yıllar hatırlanması dileğiyle Demokrasi Çınarı ekildi. “15 Temmuz’un anlamını, manasını ve sorumlulukların bilince olmalıyız” Üniversite Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman yapılan etkinlikler çerçevesinde 15 Temmuz’un bir güne sığdırılmaması gerektiğini dile getirerek, “Nereden gelirse gelsin, iktidarda muhalefette kim olursa olsun, kimler tarafından ve ne adına yapılırsa yapılsın, bu gibi hareketler ve girişimler asla kabul edilemez. Demokrasinin ve demokratik tercihlerin önünde hiçbir şey duramaz. Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Bunun üstünde bir güç olmaması gerekir. Biz de 15 Temmuz vesilesiyle bir kere daha bir üniversite, aydın kesimi yetiştiren aydınlar olarak bunun altını çizmek istedik. 250’yi aşkın şehitlerimizden bir tanesi merhum şehit mezunumuz Fatih Satır bizler için canını teslim etti. Onun anısı adına hem adını bir dersliğimize verdik, hem de şehidimizin babası tarafından hem dikimi hem de duası edilen bir demokrasi çınarını da yerleşkemizde uzun yıllar dayanıklı yaşaması serpilip büyümesi için dikmiş bulunuyoruz. 15 Temmuz takvimlerde sadece bir gün önemli olan o günü bir gün olamaya hapsetmemek. Onun anlamını, manasını ve bize karşı getirdiği sorumlulukların bilincinden olmak” diye konuştu.

“Sadece benim oğluma değil, bütün şehitlerimize şükran borçluyuz” Baba Turan Satır da çok büyük bir gurur yaşadığını söyleyerek, “Valla bundan daha güzel bir gurur olamaz. Sadece benim oğluma değil, bütün şehitlerimize şükran borçluyuz. Evet, benim oğlum burada okuduğu için adı buradaki bir dersliğe nasip oldu, fakat bütün şehitler benim için aynı eş değerde. 15 Temmuz Şehitleri asla unutulmayacak. Yani bu çiçekler hiçbir zaman solmayacak. Bu asil yürekli insanlar var oldukları sürece biz bölünmez bir bütünüz. Biz sevgi yumağıyız. Oğlum benim omzuma öyle bir madalya taktı ki, o madalyayı Allah’tan başka kimse sökemez. O orada mutlu, biz burada onun adına mutluyuz. Bizi her gün mutlu etmeye devam ediyor. Herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. (ŞCG-

