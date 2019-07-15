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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
15 Temmuz Şehidi Eker’in annesinin ağıtları yürekleri dağladı

15 Temmuz Şehidi Eker’in annesinin ağıtları yürekleri dağladı

Törenden görüntüler

Şehit Sarılar Polis Memuru Darbe Girişimi Teröristler 

-Şehit annesinin ağıtları
-Törene katılanların çiçek bırakması ve dua etmesi
-Detaylar

( AYDIN )- Şehidin annesi Güzel Eker; “Düğünler yapamadım, oğlumu everemedim” AYDIN

- 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı korumaya çalışırken teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit düşen polis memuru Nedip Cengiz Eker’in annesi Güzel Eker’in, oğlunun mezarı başındaki ağıtları yürekleri dağlarken, “Düğünler yapamadım, oğlumu everemedim” sözleri yürekleri sızlattı. 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Aydın’da düzenlenen törenler Tellidede Mezarlığındaki programın ardından Kemer Mahallesinde bulunan şehitlikte devam etti. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve beraberindeki protokol, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Marmaris’te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı korumak için yola çıkan ve teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit düşen Nedip Cengiz Eker’in de kabrini ziyaret etti. Duaların okunup, şehidin kabrine çiçek bırakılırken, şehidin annesi Güzel Eker’in oğlunun mezarına sarılarak yaktığı ağıtlar yürekleri dağladı. Şehit annesi Güzel Eker, “Düğünler yapamadım, oğlumu everemedim. Buraya bak, oğlum gitti. Beni bırakma annem, tatlı oğlum, güzel oğlum. Nasıl kıydılar sana. Yüreğim yanıyor, içim köz oldu” sözleri törene katılanların yüreklerini sızlattı. Şehidin annesi Güzel Eker’i törende bulunan polisler sarılarak teselli etmeye çalıştı. Kemer Mahallesi’deki tören Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve beraberindeki protokolün şehit kabirlerine çiçek bırakması ve dua edilmesi ile sona erdi.
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