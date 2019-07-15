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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
15 Temmuz kahramanlarından Fatih Dalgıç kabri başında anıldı

15 Temmuz kahramanlarından Fatih Dalgıç kabri başında anıldı

Şehit Polis Memuru Fatih Dalgıç’ın kabrinden detaylar

Kabristan Çatışma Polis Memuru Darbe Girişimi Orgeneral 

-Şehit Dalgıç’ın kabrine karanfil bırakılması
-Kuran-ı Kerim tilaveti
-Şehit Dalgıç için dua edilmesi
-Arşiv görüntüler

( ESKİŞEHİR )- Şehit Polis Memuru Fatih Dalgıç için eller semaya açılarak dua edildi ESKİŞEHİR

- Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz günü darbe girişimi esnasında İstanbul’da görevli, arkadaşlarına yardım için gittiği Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliğinde meydana gelen çatışmada şehit düşen polis memuru Fatih Dalgıç, Eskişehir’in Çifteler ilçesindeki kabri başında anıldı. Çifteler ilçesi Alikan Mahallesi’ndeki kabristanda düzenlenen törene, şehidin annesi Asiye, kardeşi Batuhan, ağabeyi Mustafa, amcası Gökhan ve babaannesi Zeynep Dalgıç ile Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Garnizon Komutan Vekili Korgeneral Mehmet Özlü, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan ve diğer ilgililer katıldı.
Kabristana giriş yapan protokol üyeleri, burada şehit Polis Memuru Fatih Dalgıç’ın kabrine karanfil bıraktı. Daha sonra Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam eden tören, İl Müftüsü Bekir Gerek’in duasının ardından sona erdi. Öte yandan törene katılanlar, şehit Dalgıç’ın Alikan Mahallesi’ndeki aile evine geçti.
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