-Şaban Dişli Detayı



( LAHEY ) - 15 Temmuz kahramanları Hollanda’da anıldı LAHEY



- 15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yılı vesilesiyle Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği tarafından Hollanda’da anma töreni düzenlendi.

15 Temmuz gecesi yaşananların yer aldığı videonun gösterildiği anma töreninde Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, Türk milletinin hain yapı tarafından yürütülen kanlı saldırıya karşı vatanını, demokrasisini canı pahasına nasıl koruduğunu vurguladı. 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar, üçüncü yıldönümünde Hollanda’daki Lahey büyükelçiliğinde bir anma programı anıldı. Türk milletin diriliş destanının anlatıldığı törende İstiklal marşı ile başladı ve ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Programda 15 Temmuz şehitlerine dua edildi. Deventer Başkonsolosu Tuna Yücel Modrak, Hollanda’daki konsolosluklar adına konuşmalarını yaptı. Darbe girişiminde şehit olanlar için toplanıldığını söyleyen Başkonsolos Modrak, “FETO Terör Örgütü'nün gerçekleştirmeye çalıştığı hain darbe girişiminin aziz milletimizce engellenmesinin üçüncü yıldönümünü idrak ettiğimiz bugün, bu büyük ihanet sayfasını unutmamak ve unutturmamak, darbe girişimi sırasında kaybettiğimiz aziz şehitlerimizi anmak, gazilerimize ve yüce milletimize verdikleri büyük ve müstesna mücadele için şükranlarımızı sunmak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız” dedi.

Modrak, Darbe girişiminin Türkiye’nin maruz kaldığı en kanlı terör girişimi olduğunun altını çizerek, “Geçtiğimiz üç yıl boyunca derinleşen soruşturmalar bu gerçeği tüm kanıtlarıyla ortaya koymuştur” ifadesini kullandı. “Türk halkı, devleti için canını ortaya koymaya hazırdır” Türk halkının devletinin ayakta kalması için canını verdiğine dikkat çeken Modrak, “Türk milleti, bu hain darbe girişimini bertaraf ederek, bir kez daha Cumhuriyet ilkelerine ve demokrasine bağlılığını kanıtlamış ve devletimizin sonsuza kadar ayakta kalması için gerektiğinde canını ortaya koymaya hazır olduğunu tüm dünyaya göstermiştir” diye konuştu.

“Devletimize sahip çıktık” Konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet edilen Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, şehitlerin ruhuna dua istedi. Dişli konuşmasında, “15 Temmuz 2016 tarihinde eli kanlı FETO terör örgütü, ülkemizin anayasal düzenine, milletin demokratik yöntemlerle seçtiği temsilcilerine karşı menfur bir saldırı yaptı. Hem de milletin parası ile alınan silahları millete doğurtarak, tankla uçakla, helikopterle saldırdı O gece hepimiz sokağa çıktık, demokrasimize, devletimize, başkanımıza sahip çıktık. Ve darbe girişimini sonlandırıp, o karalık geceyi sanlı bir sabaha dönüştürdük. 81 ilimizde tamamında ve çeşitli ülkelerde Türk halkı, demokrasi nöbetlerini ve tarihe demokrasi notu düştü. Niye? Çünkü bu darbe girişimin daha öncesinde vardı. 17-25 Aralık’ta yargı kanalıyla bir darbe girişimi planlanmıştı” diye konuştu.

Darbe girişiminin ardından Türk ekonomisine de saldırıldığını söyleyen Büyükelçi Dişli, “Şimdiki günlerde ise ekonomimize, paramıza ve para birimimize saldırarak ekonomi gidişatı hakkında algı oluşturmaya çalıştırarak saldırıya devam ediyorlar” dedi.

Büyükelçi Dişli yaptığı konuşmanın devamında, “Bu birlik ve beraberlik devam ettikçe, Türk milleti olarak bizler ülkemize yönelik her türlü tehlikeye karşı uyanık oldukça, ülkemizi bölmek, parçalamak ve sömürmek isteyenlere, ülkemizin büyümesini ve kalkınmasını engellemek isteyenlere karşı durdukça, Türkiye Cumhuriyeti var olacak, demokrasisini yaşatacak ve yükselmeye devam edecek” şeklinde konuştu.



