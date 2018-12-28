15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan’ın adı Polis Merkezi’ne verildi

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( İSTANBUL )- 15 Temmuz’un Gazi TEM Daire Başkanı Aslan'ın adı Polis Merkezi’ne verildi İSTANBUL



- Esenyurt’ta 15 Temmuz Gazisi Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan’ın ismini taşıyan polis merkezi açılışı yapıldı. Açılışta konuşma yapan Aslan, adının polis merkezine verilmesinden dolayı duygulandığını ifade etti.

FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında rehin aldıktan sonra kafasından silahla yaraladığı Terörle Mücadele Daire Başkanı 1’nci Sınıf Emniyet Müdürü Turgut Aslan’ın adı Esenkent’te Polis Merkezi’ne verildi.

Dualarla gerçekleştirilen açılışa Gazi Emniyet Müdürü Turgut Aslan'ın yanı sıra İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın yanı sıra Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe ve Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Hakan Becel katıldı.

Polis Merkezi’nin açılışı duaların ardından kesilen adak ve kurdele kesimi ile yapıldı. Açılışta bir konuşma yapan 15 Temmuz Gazisi Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan, "Çok zengin olabilirsiniz ama onu uygulayacak bir toprak parçası yoksa bir işe yaramaz. Türkiye Cumhuriyet’i bize bu imkanı veriyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin ileri gitmesini istemeyen birçok yabancı devlet var. Şimdi görüyorum ki bazı şeyler konuşmaya daha açık. Müsaade etmek lazım adamın kafasında neler var öğrenmek lazım. Konuşan adamdan zarar gelmez. Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman kılcal damarlarına bugün FETÖ olur yarın başka bir örgüt olur sızmaya çalışacaktır. Vatandaşlarımızın bu anlayış ile olaya bakması lazım. Bir tarikat sızmaya çalıştığı zaman yılanın başı küçükken ezilir. Bunu hemen fark edip müdahale etmek lazım. Bu karakola benim adımı veren başta il emniyet müdürümüz olmak üzere kaymakamımız ve müftümüze teşekkür ediyorum” dedi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ise ,“Emniyet teşkilatının yetiştirdiği, gerçekten ender yetişen kahraman,yiğit, çalışkan, kapasiteli bir meslek büyüğümüz. Turgut Arslanın neden hedef olduğunu FETÖ ile mücadele eden herkes çok iyi biliyor. FETÖ ile mücadelenin bir geçmişi var ama 2014'den sonraki mücadelede terör örgütü olarak belirlenmesinde hazırlanması gereken bir çalışma vardı. O çalışmayı herkes bir yerinden katkıda bulundu ama birisinin altına imza atması gerekiyordu. O imzayı atanda Turgut Arslan'dı. Neden ona haince saldırı yaptıklarını, neden hınçlarını alamadıklarını ben çok iyi anlıyorum. Allah'a çok şükür Turgut Arslan'a ateş edenler. Hainlik yapanlar şimdi ceza evlerinde” şeklinde konuştu.

“Turgut Arslan,teşkilatı için milletimiz için sembol bir isimdir” Turgut Arslan,teşkilat için milletimiz için sembol bir isimdir”diyen İstanbul İl Emniyet Müdürü Çalışkan,“Turgut Arslan, aslan gibi ayakta. Arslan gibi, sağlığı günden güne çok daha iyiye gidiyor. Daha da iyi olacak. Aramıza katılacak. Turgut Arslan'ın bizim için, benim için bir özelliği de yaşayan bir kahramandır. Kahramanların illa toprağa düşmesi gerekmiyor. Kahramanlar, hayatta iken de kahraman olarak biz onlara sahip çıkmalıyız. Turgut Arslan, emniyet teşkilatı için milletimiz için sembol bir isimdir. Kahramandır. 15 Temmuz'un sembollerinden bir isimdir. İnşallah tam sağlığına kavuşacak. Ben burada onu ayakta görünce çok çok mutlu oldum. Azimden hiç bir şey kurtulmuyor. Zaten çalışırken de çok azimliydi. Bizim daire başkanımızdı terörle mücadelede önde savaşan insanlardan müdürlerimizden bir tanesiydi. Azmine gıpta ile bakardım. Şimdi bu mücadelesinde de onu görüyorum. Ayağa kalkıp aramıza katılacak” diye konuştu.

“Burası bizim için özel bir karakol” İstanbul İl Emniyet Müdürü Çalışkan,“ Bu karakola bu ismi vermek karınca kararınca gücümüzün yettiğince biz Turgut Arslan isminin sembolleşmesini istiyoruz. Unutulmamasını istiyoruz. Gerekli değerin ilgilin gösterilmesi için kendi açımızdan değerlendirdik ne yapabiliriz. Büyüklerimizden de izin aldık. Böyle bir ismi karakolumuzda yaşatacağız. Burası bizim için özel bir karakol. Bu karakolun etkisini ileride Esenyurtlular da ileride hissedecekler” dedi.



