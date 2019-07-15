15 Temmuz gazisi tankların egzozunu elbiselerle nasıl tıkadıklarını anlattı

-15 temmuz gazisi röportaj



( ANTALYA )- Gazi Mehmet şükrü Kıntaş:- " Tankların önüne geçtiklerini ve 'acaba biz bu tankı nasıl durdurabiliriz' diye düşünürken kalabalıktan bir ses duyduk"- " Arkadaşlarla elbiselerimizi çıkardık. Tankların egzozuna bunları tıkadık. " ANTALYA



- Antalya’nın Kaş ilçesinde ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ üçüncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz gazisi Mehmet Şükrü Kıntaş, Türkiye’nin son dönemde yaşadığı o geceyi anlattı. Gazi Mehmet Şükrü Kıntaş 15 Temmuz’da Atatürk Havalimanı’na hareket eden tanklara egzoz deliklerine giysileriyle tıkayarak müdahale ettiklerini söyledi.



Tankların önüne geçtiklerini ve 'acaba biz bu tankı nasıl durdurabiliriz' diye düşünürken kalabalıktan bir ses duyduğunu söyleyen Kantaş, " Şu egzozlara bir şeyler tıkarsanız bu tanklar stop eder’ dedi.

Arkadaşlarla elbiselerimizi çıkardık. Tankların egzozuna bunları tıkadık. Tanklar aradan bir dakika geçmeden hemen stop etti. 9 tankı bu şekilde durdurduk. Biz havalimanına giderken, F-16'lar geldi. O zaman bomba atıyordu, bomba atmıyormuş, sonik patlama diye bir şey yapıyormuş ama biz sonik patlama terimini sonradan öğrendik. Evine doğru dönen on binlerce kişi, havalimanına cumhurbaşkanımıza etten duvar olmaya döndüler. Bu benim için onur verici bir şey ve bu anı hiç unutamıyorum. Biz ülkeyi karış karış geziyoruz ki, 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak için gecemizi gündüzümüze kattık. Çünkü unutulacak bir gün değil. 15 Temmuz bir destandır. Biz bu destanı bundan sonraki nesillere aktarmak zorundayız. anlatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

