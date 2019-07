15 Temmuz gazisi Safiye Bayat karanlık geceyi gözyaşları içinde anlattı

-Genel Görüntü



( ANTALYA -ÖZEL)- 15 Temmuz'da Boğaziçi köprüsünde darbeci hainlere korkusuca direnip destanın simgelerinden oldu ANTALYA



- Türkiye'nin Boğaziçi Köprüsü’nde darbeci askerlerin karşısında korkusuzca direnmesiyle tanıdığı 15 Temmuz gazisi Safiye Bayat. ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ üçüncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında geldiği Kaş ilçesinde o karanlık geceyi anlattı. İstanbul’da FETÖ'nün hain darbe girişimine direnirken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde gazi olan Safiye Bayat, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını hiçbir zaman unutamayacağını, o geceyi asrın gecesi olarak hissettiğini söyledi.



"Buna tiyatro senaryo diyenler" Direnişin ve dirilişin simgesi olduğunu düşündüğünü belirten 15 Temmuz gazisi Safiye Bayat, "Bir eylem planı öncesinde konuşmak, anlaşmak ve ona göre hareket etmek çok önemli bir insan vasfıdır. Kelimelerin, vicdanın, merhametin yoksun olduğu bir yerdesiniz artık. Aklımdaki düşünce sadece ve sadece Allah için yapılan bir mücadelede vatanın salahiyetiydi. Buna tiyatro senaryo diyenler, tiyatroda insanlar ölür sonra dirilir, alkışlanarak perde kapanır. Başaramazlar" dedi.

Gazi Bayat bu mücadele nasıl sona erer, zarar görmeden insanlarımızı nasıl kurtarabiliriz derdine düştüklerini kaydederek, "Bir mücadeleye girdik. Bu mücadele her zaman bir kişiyle başlamıştır. Allah bize nasip etti. İnsana yapılmayacak, asla düşünülmeyecek, hayata da geçirilemeyecek şeyi hem düşündüler, hem planladılar ve nasıl silahlarını ateşlediler, buna asla anlam veremiyorum. Her yer kan revan ama bayrağı düşürmedik." diye konuştu.

"Görmeden kalp ve akıl hiçbir şeye inanmaz" Her 15 Temmuz yaklaştığında içinin bin parça olduğunu dile getiren Bayat, "Bir insan yaşatma mücadelesi o kadar anlamlı o kadar zor ki. İnsana yapılmayacak tüm her şey o gece sergilendi.Bir kardeşimiz tanktan açılan ateşle paramparça oldu. Bir çok kardeşimiz tankların altında ezilerek can verdi. Tiyatro diyenler, kaldırın ve alkışlatın o zaman onları. Hayat ne gördüğünüzle alakalıdır. Görmeden kalp ve akıl hiçbir şeye inanmaz. Yaşamadan benim hissettiklerimi anlayamazsınız. Bu kadar insan ölmemeliydi. Bunlar yaşanmamalıydı ama yaşattılar. Yaralansak da şehit de düşsek, bayrağı düşürmedik. ne derlerse desinler hakkımızda, beni sadece kendi milletim yaralar, çünkü birbirlerimizin acısını gördükçe yaralanırız biz. Bu da insan olmanın en önemli vasfıdır" şeklinde konuştu.

"İnsan olmayı öğrenelim" Bir ara gözyaşlarına hakim olamayan Bayat, "Reisimizin konuşmasını ben hastane yatağında izledim. Bir lider olarak en güzel şekilde milletini sokağa davet etti. Yılmadı, korkmadı, çabaladı ama ölümlerin önüne geçemedik, yaralanmaların önüne geçemedik. Çok kayıp verdik. Dilerim ki, bir daha böyle şeyler yaşanmasın. İnsan canına kimse kastetmesin bile, isteye. Çok güzel bir Türkiyemiz var. Adımız soyadımız ne olursa olsun, soyadımız Türkiye diyebilsek, beraber yaşasak güzel olmaz mı? İnsan olmayı öğrenelim" diyerek sözlerini tamamladı.