15 Temmuz Gazisi’nin babası son yolculuğuna uğurlandı

-Müftü Recai Albayrak’ın konuşması

-Helallik alınması

-Cenaze namazının kılınması

-Cenazenin omuzlara alınıp uğurlanması



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 15 Temmuz Gazisi Tamer Gülhan’ın vefat eden babası Nihat Gülhan düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Kdz. Ereğli ilçesinde uzun süredir geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gören 15 Temmuz Gazisi Tamer Gülhan ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli Zafer Gülhan’ın babası Nihat Gülhan hayatını kaybetti. Merhum Nihat Gülhan için bugün İkindi Namazı sonrası Kırmacı Mahallesi Hacı Ali Baycık Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Kdz. Ereğli Müftüsü Recai Albayrak cemaatten önce helallik aldı ardından cenaze namazını kıldırdı. Merhum Gülhan cenaze namazının ardından Kemer aile mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğ Amiral Cemal Özden Yazıcıoğlu, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, CHP İlçe Başkanı Sevdakar Aras, MHP İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, BBP İlçe Başkanı Turabi Çelik, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



