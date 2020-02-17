15 Temmuz gazilerinden İlker Başbuğ'a tepki İzle

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( İSTANBUL )- 15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut ,"Başbuğ'un açıklamaları vesayet özlemi" İSTANBUL



- 15 Temmuz gazileri, Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a tepki gösterdi. 15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut Başbuğ’un açıklamalarını vesayet özlemi olarak nitelendirdi. Eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ’un yaptığı açıklamalara bir tepki de 15 Temmuz gazilerinden geldi. Konu ile ilgili bir basın açıklaması düzenleyen 15 Temmuz Gaziler platformu Başkanı Erol Bulut, İlker Başbuğ’un açıklamalarını bir vesayet özlemi olduğunu belirterek “Eski komutan İlker Başbuğ'un vesayet özlemi ile yaptığı konuşmalardır. Sayın cumhurbaşkanımızı FETÖ'nün siyasi ayağına bağlamaya çalışmasıdır. Burada baktığımızda 2013 yılına kadar bu FETÖ 40 yılda oluşmuş gelişmiş bir terörist gruptur bunu görüyoruz. 2013 yılından itibaren devlete karşı başkaldırısında yanında duranları da görüyoruz. Bu millet hiçbir şeyi unutmuyor unutmayacak. Orada medyası televizyonu kapanırken aman Samanyolu kapanmasın zaman gazetesi kapanmasın diye yan yana yürüyenleri orada devlete karşı adeta isyancıların yanında yer alanları da o partileri de biz unutmadık" ifadelerini kullandı. Terör ve darbecilerin vesayetten güç aldığını savunan Bulut, "İlker Başbuğ beyefendi ne diyor 'askeriyeyi orduyu sivil denetimi açtınız' diyor. Ben de Atatürk'ün sözünü söylüyorum buradan 'egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir'. Bundan sonra bu millet bir daha boynuna pranga ayaklarına prangalar vurdurmayacaktır. Biz artık kendimize geldik siz de artık bu tür hayallerin peşinden vazgeçin. Biz terörü ne kadar lanetliyorsak darbeyi de o kadar lanetliyoruz. Her 10 yılda bir bu ülkede darbe yapanlar kimlerdi. FETÖ teröristini lanetliyoruz ama ondan önceki darbecileri de unutmuyoruz onları da bir o kadar lanetliyoruz. Sadece fark neydi millet o zaman iradesini hakim değildi, güçlü değildi. Peki bugün ne oldu güçlü bir liderimiz var. Biz ayakta duruyorsak biz liderimizin sayesinde duruyoruz. İlker Başbuğ siz bu milleti mi hizaya getirmek için darbe vurmaya çalışıyorsunuz. Tayyip Erdoğan'ın üzerinden milleti mi tekrar hizaya getirmek istiyorsunuz. Balansçıları unutmadık 'bin yıl sürecek' diyenleri de. Bu milletimiz bir daha asla vesayetçilere terörist sevicilere ve darbecilere de bir daha teslim olmayacak” diye konuştu.

"Kudüs’ümüze el koymak istiyorlar" Amerika’nın açıkladığı ve büyük tepki çeken Yüzyılın Anlaşması ile ilgili de açıklamalar da bulunan Erol Bulut “Amerika'nın ve İsrail'in Filistin açıklamasına karşı çıkıyoruz. Kudüs’ümüze el koymak istiyorlar. Ama bundan daha acı olan bir şey var Müslümanlar sessiz kalıyor. Yani Müslümanları yönetenler Müslüman değil mi diye insanın aklına geliyor. Burada kimse kalmasa da biz Filistin'in yanında olmaya Cumhurbaşkanımızın deyimi ile hükümetimiz de ordumuz da olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kimse eski Türkiye’ye dönmek için heveslenmesin Kimsenin eski Türkiye’ye dönme arzusunda olmaması gerektiğini belirten Erol Bulut “Bu milletin yarısı şehittir, yarısı gazi. Bizde oluşan bu diriliş ruhundan sonra hiç kimse eski Türkiye dönmeye heveslenmesin. Biz kesinlikle buna müsamaha etmeyeceğimiz gibi bu yüzsüzleri de tükürüğümüzle boğarız" diye konuştu (VK-ÖFA



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