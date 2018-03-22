15 Temmuz Gazilerinden FETÖ duruşmalarına katılım çağrısı

-Güvenlik önlemlerinden görüntü

-Erol Bulut'un açıklaması

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( İSTANBUL )- 15 Temmuz Gazileri davalara katılımın güne günü düştüğünü söyledi- 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut: "Katılalım ki karşı taraftakilerin cesaretini kıralım. Aksi halde teröristler ve yandaşları çoğalınca cesaret alıyorlar ve içeride caka satıyorlar"- Bulut:" Hainler jöleli saçlarla, bakımlı hallerde duruşmalara katılıyor" İSTANBUL



- 15 Temmuz Gazileri Platformu, Silivri'de görülen FETÖ davalarına katılım oranının giderek azaldığına dikkat çekti. Gaziler, FETÖ sanıklarının cesaretini kırmak için herkesi duruşmalara katılmaya davet etti.15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut, "Katılalım ki karşı taraftakilerin cesaretini kıralım. Aksi halde teröristler ve yandaşları çoğalınca cesaret alıyorlar ve içerde caka satıyorlar" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen davalar, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısında yer alan binadaki salonda yapılan duruşmalarla devam ediyor. Uzun süredir devam eden duruşmalarda ise katılım günden güne azalıyor., "Gelin birlik ve beraberlik içinde olalım" 15 Temmuz Gazileri Platformu giderek azalan katılımcı sayısına dikkat çekmek için davaların görüldüğü Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Duruşma Salonu önünde bir açıklama yaptı. 15 Temmuz Gazileri adına konuşan 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut davaların öneminden bahsetti. Davalara katılım konusunda iş verenlere seslenen Bulut konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Davalar uzadıkça katılımlarda bir azalma gözüküyor. Bu davaların sadece biz gazilerin değil bütün vatandaşlarımızın, tüm Türkiye'nin davası olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum. İstanbul'da yaşıyoruz zaman kıymetli ama bu davalar da çok kıymetli. Çünkü bu davalarda ülkenin geleceği karara bağlanıyor. Kurum yöneticilerinden rica ediyorum, gazilere izin verin. Gaziler, gazi ve şehit yakınları bu davalara katılsınlar. Katılalım ki karşı taraftakilerin cesaretini kıralım. Aksi halde teröristler ve yandaşları çoğalınca cesaret alıyorlar ve içeride caka satıyorlar. Biz onların fiyakalarını hakimlerin kararıyla bozuyoruz ama gelin birlik ve beraberlik içinde olalım. Onlara da o psikolojiyi vermeyelim." Bulut ayrıca bir süre önce gündemi uzun süre meşgul eden tek tip kıyafet konusuna da değindi. FETÖ sanıklarının halen jöleli saçlarla ve şık giyimle duruşmalara katıldığını belirten Erol Bulut, "Sayın Cumhurbaşkanımız bize bir söz vermişti. Onlara tek tip kıyafet giydireceğiz demişti. Ben de bir vaadde bulunmuştum. Uygulandığında kurban keseceğim demiştim ama o günü halen bekliyoruz. Maalesef içeride bu hainler bizden daha şık, jöleli saçlarla, bakımlı hallerde geliyorlar. Bunların bu haline de bir son verilmesini talep ediyoruz memleketimizden" dedi.



