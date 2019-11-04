- 15 Temmuz gazilerinden Darülaceze'ye ziyaret İzle

-Bulut röp

-Yaşlılara hediye verilmesi

-Bulut'un yaşlılarla sohbet etmesi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- 15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut ve beraberindeki gaziler, Darülaceze'yi ziyaret etti. Darülaceze'de kalan yaşlılara baston hediye eden Bulut, "Biliyorsunuz geçmişi olmayanın geleceği de olmaz. Bin yıllık bir devletin köklerinden geliyoruz, inşallah binlerce yıl yaşayacağız. Mazimizi unutmadığımızı göstermek için büyüklerimizin duasını alacağız" dedi.

15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut ve beraberindeki gaziler, Darülaceze sakinlerini ziyaret etti. Bulut ve beraberindekiler, yanlarında getirdikleri bastonları burada bulunan ihtiyaç sahiplerine hediye etti. Darülaceze sakinleriyle sohbet eden ve tatlı ikram eden Bulut, onlarla vakit geçirdi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bulut, "Bugün büyüklerimizi darülacezede ziyaret edeceğiz. Biliyorsunuz geçmişi olmayanın geleceği de olmaz. Geçmişimize kıymet vermeliyiz. Bin yıllık bir devletin köklerinden geliyoruz, inşallah binlerce yıl yaşayacağız. Yaşayabilmek için mazimizi unutmayacağız. Unutmadığımızı göstermek için büyüklerimizin duasını alacağız" ifadelerini kullandı. Bugünkü neslin geçmiş ile gelecek arasında bir köprü olduğunu vurgulayan Bulut, "Yaşlılarımız bizim ceddimiz, biz köprüyüz. Bugün buradayız. Yarın biz yaşlanacağız çocuklarımız yerimizi alacak. Çocuklarımıza eğer gerçek geleneklerimizi inançlarımız aktaramazsak o zaman vebale girmiş oluruz" şeklinde konuştu.

(VK-ÖFA



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