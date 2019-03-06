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( İSTANBUL ) 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut: "Millet ve devlet el ele olsun diye Cumhur İttifakını destekliyoruz" İSTANBUL



- Cumhurbaşkanın ilk seçim otobüsü, gaziler ve şehit yakınlarına ücretsiz şekilde hizmet sağlıyor. Yapılan hizmetten dolayı mutlu olduklarını dile getiren 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut, "Millet ve devlet el ele olsun diye Cumhur İttifakını destekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanın ilk seçim otobüsü, gaziler ve şehit yakınlarına ücretsiz şekilde hizmet sağlıyor. Gaziler ve şehit yakınları kendilerine tahsis edilen otobüsle İstanbul'da gerçekleşen farklı etkinliklere gidiyor. 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut, kendilerine tahsis edilen otobüsü tanıttı. Yapılan hizmetten dolayı mutlu olduklarını dile getiren Bulut, "Millet ve devlet el ele olsun diye Cumhur İttifakını destekliyoruz" dedi.

"Millet ve devlet el ele olsun diye Cumhur İttifakını destekliyoruz" 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut, “Cumhur İttifakı 15 Temmuzla beraber kurulan bir ittifak. Bunun daha öncesi de var. Vatanımız için canını veren, şehitlerimizin anısını yaşatmak için ve onların kemiklerini sızlatmamak için Cumhur İttifakını destekliyoruz. Cumhur ittifakı zayıflarsa 7 Haziran Hendeklerden korktuğumuz için Madaron’un durumuna düşmeyelim diye, 2023 hedeflerine yürüyemeyiz diye Cumhur İttifakını destekliyoruz. Ayrıca burada yaşayan kahramanlarımız var. Gelecek nesillerimize yaşanabilir güçlü bir Türkiye bırakmak için. Ümmetin umuduyuz diyoruz ya üretebilen yani istikrar olacak ki aynı zamanda üretim de olsun. İstikrar olacak ki faizler de düşsün. Birileri diyor ki 31 Mart'tan sonra 1 Nisan’da dolar 11 lira olsun diye yalvarıyorlar. Bizde diyoruz ki dolar 5 lira olsun niye üretmemiz lazım. Çünkü, bize üreten Türkiye lazım. Üretmek içinde içeride sorun çıkmaması lazım. Bu yönetim gücünü milletten alıyor. Millet arkasında duracak ki millet de devlet üretsin. Millet ve devlet el ele olsun diye Cumhur İttifakını destekliyoruz. Desteklemeye de devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu. (ÖY-

