15 Temmuz gazileri Hakkari’yi ziyaret etti

-Makama geçişleri

-Valinin konuşması

-15 Temmuz Gazileri ve Şehit Yakınları Yardımlaşma Derneği Başkanı Tarık Solak konuşması



( HAKKARİ )- Şehit yakınları ve gazilerden Vali Akbıyık’a hayırlı olsun ziyareti HAKKARİ



- İstanbul 15 Temmuz Gazileri ve Şehit Yakınları Yardımlaşma Derneği Başkan, başkan yardımcısı ve beraberindeki gaziler Hakkari’yi ziyaret etti. 15 Temmuz Gazileri ve Şehit Yakınları Yardımlaşma Derneği Başkanı Tarık Solak, Başkan Yardımcısı Yasin Okutan ile birlikte 7 kişilik heyet Hakkari’ye geldi. Hakkari’ye gelen gaziler Vali İdris Akbıyık ve İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu tarafından karşılandı. Makama geçen gaziler burada bir süre Vali İdris Akbıyık ile görüştüler. Vali Akbıyık,”15 Temmuz gazilerimiz İstanbul Kağıthane, Beyoğlun’dan bize hayırlı olması ziyaretine geldiler. Bu ziyaretten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

15 Temmuz Gazileri ve Şehit Yakınları Yardımlaşma Derneği Başkanı Tarık Solak ise, bizler uzun yollardan geçtik, maşeketli yollardan geldik valimizi ziyarete geldik. Bizler o zor dönemlerde o zor meşaketli günlerimizde valimiz kaymakam olarak hep bizim yanımızda idi. Bize bir devlet büyüğünden ziyade bir ağabeyi bir baba şefkati ile yaklaştı. Onun şefkati onun maneviyatı bizim yüreğimizde ve gönlümüzde başta olduğu için Hakkari değil dünyanın diğer ucuna bile gitse onun yanında olacağız. Bizler sayın valimizden çok razıyız Rabbimde ondan razı olsun. Burada şehit yakınları, gaziler değerli ağabeylerimiz var. Hepsi sayın valimize birçok selam getirdi” şeklinde konuştu.

15 Temmuz gaziler heyeti daha sonra Vali İdris Akbıyık, Emniyet Müdürü S. Suvat Dilbeloğlu ile birlikte kentten 12 kilometre mesafede bulunan 2 bin 600 rakımlı kayak merkezine geçtiler. Heyet kayak merkezini gezdikten sonra burada yemek yediler.

