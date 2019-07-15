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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
15 Temmuz fotoğrafları su altında sergilendi

15 Temmuz fotoğrafları su altında sergilendi

akvaryumdan detaylar

Şehit Fotoğraf Sergisi 

-şehitler ağacından detaylar
-başkanın kurdeleyi kesmesi
-vatandaşların ziyareti
-başkanın gezmesi
-başkanın konuşmaları

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da su altında sergilenen 15 Temmuz fotoğrafları vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Yıldırım Belediyesi, Kaplıkaya Cazibe Merkezi Tünel Akvaryumu'nda su altında açtığı fotoğraf sergisiyle o günleri yad etti. Kahraman vatan sevdalılarının hainlerin planlarına ‘dur’ dediği destanın yazıldığı geceyi, su altında düzenlenen fotoğraf sergisi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. 50’ye yakın fotoğrafın izlenime sunulduğu sergide en dikkati çeken ise 15 Temmuz Şehitleri ağacı oldu. Darbe girişiminde şehit olanların tek tek fotoğraflarının yer aldığı ağacı görenler duygulu anlar yaşadı. Akvaryuma gelen çocuklarla birlikte serginin açılışını gerçekleştiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “15 Temmuz Türkiye’de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bizde su altı fotoğraf sergisiyle bugünün hatırasını yaşatmak istedik. Çocuklarımıza bugünleri hatırlatmak istedik. Bizde ücretsiz bir şekilde hizmet edecek olan sergimize her kesi davet ediyoruz. Rabbim bizlere bir daha böyle günler göstermesin. Birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun” dedi.
Fotoğraf sergisinin yer aldığı akvaryum Cuma gününe kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.
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