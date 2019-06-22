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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
15 Temmuz Esenler Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu havadan görüntülendi

15 Temmuz Esenler Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu havadan görüntülendi

otogar havadan görüntü drone

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Gard 


- 23 Haziran'da gerçekleştirilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri için Anadolu'dan oy kullanmaya gelen vatandaşlar 15 Temmuz Esenler Demokrasi Otogarında yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk havadan görüntülendi. İkametlerinin İstanbul'da olması nedeniyle 23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde oy kullanacak olan vatandaşlar memleketlerinden gelmeye başladı.
80 ilden gelen vatandaşlar otogarda yoğunluk oluşturdu. Oluşan seçim yoğunluğu havadan görüntülendi. (ÖY-
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