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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününde şehitlikler ziyaret edildi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününde şehitlikler ziyaret edildi

- SAYGI DURUŞU

Şehit Şehitlikler Saygı Duruşu Polis Memuru Darbe Girişimi 

-- İSTİKLAL MARŞI
-- KURAN TİLAVETİ
-- MÜFTÜ DUA
-- ŞEHİTLİĞE KARANFİL BIRAKILMASI
-- ŞEHİT OZAN ÖZEN'İN ANNESİNİN DUYGUSAL ANLARI
-- DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, 15 Temmuz darbe girişiminin 3’ncü yılında Garnizon Şehitliği’nde düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı. Bolu’da, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3’üncü yılında Garnizon Şehitliğinde tören yapıldı. Bolu Valiliği öncülüğünde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Bolu Belediyesi koordinasyonunda gerçekleştirilen törene Vali Ahmet Ümit, Bolu Garnizon Komutanı Piyade Albay Sabri Saldıroğlu, Bolu İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve protokol üyeleri katıldı.
Şehitler için yapılan saygı duruşuyla başlayan törende, İstiklal Marşı, Kur-an’ı Kerim tilaveti ve Bolu Müftüsü Orhan Genç duasının ardından şehitlikteki kabirlere karanfil bırakıldı. Şehit Ozan Özen’in annesi gözyaşlarını tutamadı 15 Temmuz'da İstanbul'da görev yaparken şehit olan polis memuru Ozan Özen'in annesi Emine Özen, oğlunun mezarına karanfil bırakırken duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan anneyi Bolu Valisi Ahmet Ümit teskin etti.
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