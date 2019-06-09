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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
15 Temmuz Demokrasi Otogarında dönüş yoğunluğu havadan görüntülendi İzle

15 Temmuz Demokrasi Otogarında dönüş yoğunluğu havadan görüntülendi İzle

Drone görüntüsü

Trafik Yoğunluğu 

-Yol kenarlarında yürüyenler
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bayram tatilinin son gününde Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yaşanan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi. Bayram tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların geri dönüşüyle birlikte Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor. Art arda otobüslerin yolcuları getirdiği otogarın giriş kısmında zaman zaman trafik yoğunluğu oluşurken otogar içerisinde de insan yoğunluğu yaşanıyor. Yaşanan insan ve otobüs yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.
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