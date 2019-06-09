15 Temmuz Demokrasi Otogarında dönüş yoğunluğu havadan görüntülendi Haberi

-Yol kenarlarında yürüyenler

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Bayram tatilinin son gününde Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yaşanan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi. Bayram tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların geri dönüşüyle birlikte Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor. Art arda otobüslerin yolcuları getirdiği otogarın giriş kısmında zaman zaman trafik yoğunluğu oluşurken otogar içerisinde de insan yoğunluğu yaşanıyor. Yaşanan insan ve otobüs yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

