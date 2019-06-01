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01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndaki Bayram yoğunluğu havadan görüntülendi

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndaki Bayram yoğunluğu havadan görüntülendi

drone görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

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- Ramazan Bayramı tatilini memleketlerine ve tatil beldelerine giderek değerlendirmek isteyen vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda oluşturduğu yoğunluk drone ile havadan görüntülendi. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini için memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na akın etti. Cuma akşamı başlayan yoğunluk bugün de devam etti. Biletini günler önceden alan vatandaşlar erkenden peronlarda hazır bekledi. Son dakika bilet almak isteyenler ya eli boş döndü ya da ek seferlerde yer bulabildi. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndaki yoğunluk ise drone ile havadan görüntülendi.
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