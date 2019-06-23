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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim göçü havadan görüntülendi İzle

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim göçü havadan görüntülendi İzle

drone görüntüsü

Gard 

-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için İstanbul'a gelen seçmenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu. Otobüslerin kilometrelerce kuruk oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi. İkametleri İstanbul'da olan ancak farklı şehirlerde yaşayan vatandaşlar 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için İstanbul'a geldi. Oy kullanmak için İstanbul'a gelen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu. Otogar ve çevresinde seçmenlerin İstanbul'a gelmesinden dolayı oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi. Kilometrelerce uzayan otobüs kuyruğunda vatandaşlar otogara girmek için uzun süre bekledi. Otogardaki yoğunluk devam ediyor.
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