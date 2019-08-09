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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim

Polis ekipleri

Polis Bayram Tedbirleri Polis Ekipleri Trol 

-Vatandaşlar
-Otobüsler
-Röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram tedbirleri kapsamında polis ekipleri tarafından denetimler yapılmaya başlandı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Polis ekiplerince Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında denetim ve bilgilendirme çalışmaları başladı.
Genel asayiş ve trafik kontrolü yapılan otobüsler yola çıkarken, yolcular üzerinde kimlik kontrolü yapıldı.
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