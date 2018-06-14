15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bayram yoğunluğu havadan görüntülendi

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( İSTANBUL -HD)- Vatandaşlar bilet bulmakta zorluk çekti İSTANBUL



- Bayram tatilini memleketinde geçirmek isteyen vatandaşlar İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na akın attı. Otogar giriş çıkışında uzun kuyruklar oluşurken yoğunluk havadan görüntülendi. İstanbul'da her bayram öncesi yaşanan otogar yoğunluğu Arefe gününde sabahın erken saatlerinden itibaren başladı.

Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na akın etti. Yoğunluk nedeniyle otobüs firmaları ek seferler çıkardı. Bazı vatandaşların ise memleketine gitmek için otobüs bileti bulmakta güçlük çektiği öğrenildi. Otogar giriş çıkışında araç trafiğinin kilometrelerce uzadığı görülürken polis ekipleri güvenlik önlemlerini en üst düzeyde tuttuğu gözlendi.Öte yandan otogardaki yoğunluk havadan görüntülendi.Görüntülerde otobüs ve araç kuyruğu görülüyor. “Bayram için bileti 10 gün öncesinden almak lazım” Vatandaşların koridorda gitmek için ısrar ettiğini aktaran seyahat firması görevlisi İskender Gaze, “Otogarda bayram yoğunluğu var. Biletler bir hafta önceden alınıyor. Şu anda bizi bilet için çok arıyorlar. Geliş ve gidişlerde aynı şekilde. Yollar da kalabalık. Her otogara girdiğimizde yolcular geliyor. Yer arıyorlar ama bulamıyorlar. Bayram için bileti 10 gün öncesinden almak lazım. Dokuz gün önce arabalar fullendi. Bizim firma 3-4 araç daha çıkardı. Şu anda ekstra arabalar da çıkıyor. Otogarda yer de yok. Vatandaşlar ortada bile gideriz diye ısrar ediyorlar” dedi.

Bayram tatili için memleketine giden Özlem Yayla, “Bayram için Trabzon’a gidiyoruz. Bileti Salı günü aldık. Çok yoğun olduğu için anca Perşembe sabahına bulabildik. Gerçekten çok kalabalık. Herkes memleketine gidiyor herhalde. Çok trafik var ve çok yoğun. Ben de amcamların yanına gidiyorum” dedi.



