15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda asayiş uygulaması - İSTANBUL
- Uygulamadan detaylar15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda asayiş uygulaması - İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, otogarda şüpheli kişilerin kimliklerini kontrol ediyor, bazı araçlarda arama yapıyorİSTANBUL (AA) - 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda geniş çaplı asayiş uygulaması başlatıldı.Alınan bilgiye göre, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla otogarın tüm noktalarında asayiş uygulaması başlattı.Özellikle otogarın alt katlarında yoğunlaşan polis ekipleri, şüpheli kişilerin kimliklerini kontrol ediyor, bazı araçlarda arama yapıyor. Aramalara, narkotik dedektör köpekleri de katılıyor.Polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
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