Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda arefe günü yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda arefe günü yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi

drone görüntüsü

Gard Otobüs Bileti Arefe Günü Tarım Efes 

-Otogardaki yoğunluk
-Otobüs kaptanı ile röp.
-Vatandaşlar ile röp.
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kurban Bayramı arefesinde memleketine gitmek isteyen vatandaşlar İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk oluşturdu. Otobüslerin otogardan çıkarken oluşturduğu araç kuyruğu ise havadan görüntülendi. İstanbul'da Kurban Bayramı tatili öncesi otogarda yaşanan yoğunluk arefe gününde de devam etti. Bayram tatili için memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nın yolunu tuttu. Yoğunluk nedeniyle otobüs firmaları ek seferler çıkardı. Biletini erkenden almayan vatandaşlar otobüs bileti bulmakta zorluk çekti. Şanslı olanlar ise bilet iptallerinden faydalanarak bilet bulabildi. Otogar çıkışında oluşan otobüs kuyrukları ise havadan görüntülendi. Otogarda beklenilen yoğunluğun oluştuğunu aktaran otobüs kaptanı Özgür Özekinci, “Ekstra seferlerimiz başladı.
Siirt bölgesine 10 araç çıktık. 10 araç geri döneceğiz. Doğudan gelişte bir sorun yok. Gidiş yönünde bolu istikametine doğru bir yoğunluk gördüm. Giderken muhtemelen biz de takılacağız. İki saat bir rötarımız olabilir. Bilet zor bulunuyor. Şans eseri birisi iptal ederse bulunuyor. 20-25 gün önceden bilet alınmasın gerekiyor. Son 1 Hafta içinde yer bulamazlar. 1 ay önceden rezervasyon gerekiyor” diye konuştu.
Siirt’e yolculuk yaptığı dile getiren İsmet Şahin, “15-20 gün önce bilet aldım. Zor bulabildim. O da şansımıza denk geldi. Şimdi gelsem kesinlikle alamazdım. Bir boşluk oluştu. Bir arkadaş iptal etmiş. O da bize denk geldi. Öyle gidebiliyoruz” dedi.
Saat 12.00 arabasına bilet aldığını ifade eden bir yolcu da otobüsün gelmediğinden şikayet ederek seferlerin aksadığını dile getirdi.
İlgili Foto Galeriler
Efes 2018'de gövde gösterisiEfes 2018'de gövde gösterisi
Efes-2018’den Düşman Titreten KarelerEfes-2018’den Düşman Titreten Kareler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Sinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da YankılandıSinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da Yankılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu KarşılamaCumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu Karşılama
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı