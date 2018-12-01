'15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasından son derece mutluyuz' - TAHRAN
"15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasından son derece mutluyuz" - TAHRAN
: - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile İran Kültür ve İletişim Kurumu Başkanı Abuzer İbrahimi Torkeman'ın bir araya gelmesi - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın açıklamaları - İran Kültür ve İletişim Kurumu Başkanı Abuzer İbrahimi Torkeman'ın açıklamaları - Hediye takdimiDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile bir araya gelen İran Kültür ve İletişim Kurumu Başkanı Abuzer İbrahimi Torkeman, 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, bu girişimin başarısız olmasında Türk insanının dinine bağlılığı ve mutedil bir dini düşünceye sahip olmasının çok etkili olduğunu söyledi.
Ürdün, Katar ve İran'ı kapsayan 6 günlük bölgesel ziyareti kapsamında Tahran 'da bulunan Erbaş, İran Kültür ve İletişim Kurumu Başkanı Torkeman ve Cumhurbaşkanı Asistanı Hüccetulislam Ali Yunusi ile görüştü.Erbaş Diyanet İşleri Başkanlığı ile Kudüs bilincinin diri tutulması için programlar düzenlediklerini belirterek, Mescid - i Aksa'ya daha fazla ziyaret gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getirdi.Diyanet İşleri Başkanı Erbaş sözlerine şöyle devam etti:"İslam dünyasının iki güçlü ve önemli ülkesi Türkiye ve İran’ın alimlerine düşen Mescid - i Aksa’ya ve Kudüs davasına daha güçlü sahip çıkmaktır. Müslümanların şehirle olan dinî, tarihî ve sosyo - kültürel bağlarını yüksek sesle dile getirmektir." - "15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasından son derece mutluyuz"İran Kültür ve İletişim Kurumu Başkanı Torkeman da Türk mevkidaşının görüşlerini paylaştığını dile getirdi.Torkeman, Tahran yönetiminin siyasetinin de bu doğrultuda olduğunu vurgulayarak, İslam dünyasının içinde bulunduğu durumdan kurtulması ve Kudüs bilincinin gelişmesi için çalışmalar yürütülmesi gerektiğini kaydetti. 15 Temmuz başarısız darbe girişimine de konuşması sırasında değinen Torkeman, şu ifadeleri kullandı:"Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasından son derece mutluyuz. Bu girişimin başarısız olmasında Türk insanının dine bağlılığı, mutedil bir dini düşünceye sahip olmasının çok etkili olduğunu söylemek lazım. İranlılar olarak bu açıdan Türkiye'ye minnettarız. Ayrıca şunu da belirtmek lazım ki Ehl - i Beyt sevgisi ve Farsça, Türkiye üzerinden yayıldı."