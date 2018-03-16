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16 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
15 Temmuz darbe girişiminde eşi ve oğlunu kaybeden Nihal Olçok: “Eşim ve oğlumun davası için hukuk fakültesine başladım”

15 Temmuz darbe girişiminde eşi ve oğlunu kaybeden Nihal Olçok: “Eşim ve oğlumun davası için hukuk fakültesine başladım”

Nihal Olçok’un karşılanması

Şehit Fakülte Şehit Annesi Darbe Girişimi Hukuk Fakültesi 

-İlahi okunması
-Olçok’un konuşması

( SİİRT ) SİİRT

- 15 Temmuz darbe girişiminde eşi ve oğlunu kaybeden Nihal Olçak, eşi ve oğlunun davasına bakmak için hukuk fakültesine başladığını belirterek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) cüppe giyerek, davaya bakacağını ifade etti.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/ PDY) 15 Temmuz hain darbe girişiminde eşi Erol ve oğlu Abdullah Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, Siirt Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin davetlisi olarak kente geldi. Kız yurdunda söyleşiye katılan Olçok, şehit annesi ve şehit eşi olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.
Hukuk fakültesine başladığını ve ilk vizeleri de verdiği aktaran Olçok, “Amacım hukuk fakültesini bitirip kendi davalarımıza bakmaktır. Çünkü bu davalar AİHM’e gidecek. Ben AİHM’de cüppe giyip, kendi evladım çocuklarımın babası ve 250 şehit adına oraya gidip kendi davamızı kendimiz görmek istiyoruz. Biz ancak bu şekilde intikam alırız, başka türlüsü olmaz” dedi.
(SD-MP-Y)
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