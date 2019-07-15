15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle gaziler ve şehit yakınları yemekte bir araya geldi Haberi

-Şehit yakınlarıyla birlikte oturan protokol üyelerinden detaylar

-Tokat Valisi Dr Ozan Balcı'nın konuşması

-15 Temmuz Gazisi Hasan Sarman'ın konuşmaıs



( TOKAT ) TOKAT



- Tokat’ta 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle Tokat Valiliği tarafından 15 Temmuz Şehitleri Anısına şehit yakınları, gaziler ile aileleri onuruna yemek programı düzenlendi.

Düzenlenen programa Vali Dr. Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Av. Mustafa Arslan, Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı Rıfat Dönel, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı J. Albay Hidayet Arıkan, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr Ali Çelik, 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitlerin aileleri ve yakınları ile gaziler ve aileleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Vali Dr. Ozan Balcı, masaları tek tek ziyaret ederek, şehit yakınları ve gaziler ile yakından ilgilenerek sohbet etti. 15 Temmuz’da Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaralanarak gazi olan Hasan Sarman, hain FETÖ darbe girişiminin yaşandığı gecede yaşadıklarını ve duygularını paylaştı. Tokat’ta bulunan şehit ailesi, gaziler ve yakınlarının katıldığı yemekte davetlilere hitap eden Vali Dr. Ozan Balcı, kamu kurumlarının, devletimizin tüm imkânlarıyla şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her zaman yanında olacağını söyledi.



Vali Balcı: “Yaklaşık üç yıl önce 15 Temmuz’da devletimizin varlığına, birliğine ve demokrasisine kast etmek isteyen, Fetöcü hain darbeye karşı büyük Türk milletinin şanlı direnişini bunların yanında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde TBMM’nin, ordudaki vatansever askerlerimizin, emniyet güçlerimizin ve aziz Türk milletinin şanlı direnişini hatırlamak, şehitlerimizi yad etmek, gazilerimizin fedakarlığını anmak için bir araya geldik” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından protokol üyeleri şehit yakınları ve gazilerle birlikte yemek yedi.

