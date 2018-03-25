Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
'15 Temmuz Darbe Girişimi: Ne Oldu, Neden Oldu?' paneli - WASHINGTON İzle

'15 Temmuz Darbe Girişimi: Ne Oldu, Neden Oldu?' paneli - WASHINGTON İzle

"15 Temmuz Darbe Girişimi: Ne Oldu, Neden Oldu?" paneli - WASHINGTON - "15 Temmuz Darbe Girişimi: Ne Oldu, Neden Oldu?" paneli - Konuşmacılardan görüntü - Utah Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Hakan Yavuz'un konuşması - York Üniversitesi Öğretim Üyesi Sabine Dreher'in konuşması - Araştırmacı Mujeeb Khan'ın konuşması - Panele katılanlardan detaylar"15 Temmuz Darbe Girişimi: Ne Oldu, Neden Oldu?" paneli - Utah Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Yavuz: - "Örgütün hiyerarşik yapısı ele alındığında Gülen'in kendisinden habersiz bu işin yapılabileceğini sanmıyorum. Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'ın yaptığı işler de göz önüne alındığında bunun FETÖ'nün darbe girişimi olduğu konusunda hiçbir şüphem yok"WASHINGTON (AA) - Utah Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Hakan Yavuz, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hiyerarşik yapısı ele alındığında Fetullah Gülen'den habersiz darbe girişiminin yapılabileceğini sanmadığını belirterek, "Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'ın yaptığı işler de göz önüne alındığında bunun FETÖ'nün darbe girişimi olduğu konusunda hiçbir şüphem yok." dedi.
Turkish Heritage Organization (THO) tarafından Ulusal Basın Kulübünde düzenlenen "15 Temmuz Darbe Girişimi: Ne Oldu, Neden Oldu?" başlıklı panele Utah Üniversitesi Öğretim Üyesi Yavuz, York Üniversitesi Öğretim Üyesi Sabine Dreher ve araştırmacı Mujeeb Khan konuşmacı olarak katıldı.
"Türkiye'de 15 Temmuz Darbe Girişimi: Ne Oldu, Neden Oldu?" başlıklı kitabın yazarı Yavuz, çalışmasının arka planını anlattığı konuşmasında, FETÖ'nün darbe girişimine giden yoldaki kilometre taşlarını kapsamlı şekilde analiz etti. - Tüm deliller FETÖ'yü gösteriyorDarbe girişiminin ardından mahkeme kayıtlarını ve diğer birçok kanıtı detaylı olarak incelediğini kaydeden Yavuz, "Örgütün hiyerarşik yapısı ele alındığında Gülen'in kendisinden habersiz bu işin yapılabileceğini sanmıyorum. Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'ın yaptığı işler de göz önüne alındığında, bunun FETÖ'nün darbe girişimi olduğu konusunda hiçbir şüphem yok." değerlendirmesinde bulundu.Yavuz, 2013 yılından itibaren Türkiye'de hükümetin FETÖ unsurlarını yargı, eğitim ve emniyet teşkilatından temizlemeye başladığını, elinde sadece askeri alan kalan ve buradan da temizleneceğini anlayan FETÖ unsurlarının darbe girişimine kalkıştığını söyledi.

FETÖ'nün Türkiye'de ortaya çıkış ve gelişim süreçlerine de değinen Yavuz, örgütün dünya genelindeki okullaşma sürecine ilişkin de detaylı bilgiler paylaştı.FETÖ'nün perde arkasında ordu ve bürokrasiye zamanla yerleşmesi olduğunu ve yıllar içindeki "yatırımını" 15 Temmuz'da ortaya çıkardığını belirten Khan da Türkiye'de birçok kişinin herhangi bir darbe girişiminin olabileceğine inanmadığını ancak aynı dönemde John Hannah ve Michael Rubin gibi bazı Amerikalı yorumcuların darbe girişimi hakkında ipuçlarına sahip bulunmasının ilginç olduğunu vurguladı.

Hiyerarşi Emniyet Teşkilatı Darbe Girişimi Perde Arkası Araştırmacı 

İlgili Foto Galeriler
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Afrin'de terörist mezarları bulunduAfrin'de terörist mezarları bulundu
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Afrin Göründü!Afrin Göründü!
AK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin KavgasıAK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin Kavgası
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı