'15 Temmuz'da Türkler ülkelerini korumak için sokağa çıktılar' (2) - ABUJA Haberi
"15 Temmuz'da Türkler ülkelerini korumak için sokağa çıktılar" (2) - ABUJA - Türkiye'de yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayan Nijeryalı Dr. Sunday Kayode ile röportajABUJA (AA) - GÖKHAN KAVAK/ADAM ABU BASHAL - Türkiye'de yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayan Nijeryalı Dr. Temitope Sijuade - Kayode ve Dr. Sunday Kayode, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türkiye'de olduklarını ve Türk halkının gösterdiği yurtseverlik ve birliktelikten çok etkilendiklerini söyledi.
2009 yılında girdikleri sınavda başarılı olarak Türkiye'de önce yüksek lisans ve sonra da doktora eğitimlerini tamamlayan Nijeryalı öğrenciler, ülkelerine döndükten sonra evlenip danışmanlık şirketi kurdu. Türk yatırımcılara da hizmet veren Türkiye mezunu Nijeryalı çift, 15 Temmuz gecesi yaşananları ve Türkiye ile ilgili hatıralarını AA muhabirine anlattı.15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir arkadaşıyla Ankara'da olduklarını belirten Dr. Sijuade - Kayode, patlama seslerini duyunca pencereden dışarıya baktıklarını, sokakta kimsenin olmadığını dile getirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından sonra her kesimden insanın vatanını korumak için sokağa çıktığına dikkati çeken Dr. Sijuade - Kayode, "15 Temmuz'da darbe girişiminin olduğunu televizyondan öğrendik. Askeri uçakları ve silah seslerini duymaya başladıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan darbecilere karşı sokağa çıkma çağrısı yaptı. Halk sokağa çıkarak darbecilere karşı direndi. İnsanların sokağa çıkacaklarını hiç düşünmedik ve beklemiyorduk ama 15 Temmuz'da Türkler ülkelerini korumak için sokağa çıktılar." diye konuştu. - "Afrika'nın kapısı Türkiye’ye açık"Dr. Sunday Kayode de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son 10 yılda Afrika ülkeleriyle iş birliğini güçlendirdiğine dikkat çekerek "Afrika'nın kapısı Türkiye’ye açık." diye konuştu. Dr. Kayode, sözlerini şöyle sürdürdü:"Biz Türkiye'de eğitim alarak ülkemize döndük. Bugün Nijerya'ya gelen Türk iş adamlarına yardımcı oluyor ve yol gösteriyoruz. Ben Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür etmek istiyorum çünkü onların sayesinde Türkiye'de eğitim aldık ve bugün buraya kadar gelebildik."Dr. Kayode, "Türkiye'ye gittikten sonra buranın cennet gibi bir ülke ve insanlarının da çok iyi olduğunu gördük. Türkler bize çok iyi davrandı ve Türkiye'de kendimizi hiç yabancı hissetmedik." dedi. Türkiye - Nijerya ilişkilerinin artırılması gerektiğinin altını çizen Dr. Kayode, "Nijerya'nın gelişmesi için Türkiye'den öğrenilmesi gereken çok şey olduğuna inanıyorum. Türk yatırımcıların Nijerya'ya gelebilmesi için iş birliği şart. Nijerya'da sağlık, altyapı, tarım gibi alanlarda iş birliği ve yatırım yapılması lazım." değerlendirmesinde bulundu.
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