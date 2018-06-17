15 Temmuz’da tankların altına yatan Metin Doğan, Cumhur İttifakı’nı desteklediğini açıkladı İzle

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-Cumhur İttifakına desteğini açıklaması

-15 Temmuz'da tankların önüne yatan Metin Doğan



( İSTANBUL ) -- Metin Doğan:"24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı’na oy vermek ve verdirtmek 15 Temmuz’da tankların altına yatarak darbeyi engellemek kadar önemlidir"- 15 Temmuz’daki tanklar beni ezmemişti ama 24 Haziran’daki seçimler de ezmesin İSTANBUL



- 15 Temmuz darbe girişimi gecesi tankların önüne yatan ve o gecenin sembolü olan Metin Doğan, Cumhur İttifakı’nın destekleyeceğini açıkladı.

Doğan, “Eğer gençler Türkiye’nin daha da gelişmesini istiyorlarsa, kendi geleceklerinin daha da parlak olmalarını istiyorlarsa Cumhur İttifakı’na oy versinler” dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin gecesinde Atatürk Havalimanı’na giderek kendini tankların önüne atan ve o hain gecenin sembolü Metin Doğan, Cumhur İttifakı’nı desteklediğini açıkladı.

Eski Türkiye hallerine geri dönülmemesi gerektiğini vurgulayan Metin Doğan, özellikle gençlerin geleceği için 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı’na oy verilmesi gerektiği söyledi.



İktidara olan kırgınlıkların seçim sonrasına ertelenmesi gerektiğini vurgulayan Doğan, “Bizim kırılmak ve kızmak gibi bir lüksümüz yoktur. Bu eleştirilerimizi, kırgınlıklarımızı, kızgınlıklarımızı 24 Haziran saat 17’ye kadar hiçbir şey olmamış gibi, kırılmamışız gibi canla başla Cumhur İttifakı için çalışmalıyız” diyerek Cumhur İttifakı’na desteğini yineledi. Metin Doğan’dan gençlere çağrı Eski Türkiye hallerine bakıp ona göre hareket etmeleri gerektiğine söyleyen Metin Doğan,“Buradan gençlere özellikle seslenmek istiyorum. Yalan dolan siyasetle kimse kendini kandırmasın. Kendileri Türkiye’nin 15-16 yıl önceki haline baksınlar. Türkiye tekrar eski hallerine dönmesini istiyorlarsa ona göre oylarını diğer tarafa kullansınlar. Eğer Türkiye’nin daha da gelişmesini istiyorlarsa, kendi geleceklerinin daha da parlak olmalarını istiyorlarsa Cumhur İttifakına oy versinler” dedi.

” Erdoğansız bir Türkiye’nin kaos olduğunu anlatmalıyız” İktidara olan kızgınlığın ya da kırgınlığın 24 Haziran sonrasına bırakılması ve şu an için ülkenin geleceği adına Cumhur İttifakına oy verilmesine değinen Metin Doğan,“Bizim kırılmak ve kızmak gibi bir lüksümüz yoktur. Bu eleştirilerimizi, kırgınlıklarımızı, kızgınlıklarımızı 24 Haziran saat 17’ye kadar hiçbir şey olmamış gibi, kırılmamışız gibi canla başla Cumhur İttifakı için çalışmalıyız. Tek bizim oy vermemiz de yetmiyor. Seferberlik ilan edeceğiz. Annemizi, babamızı, kardeşlerimizi, komşularımızı, hemşerilerimizi ikna etmek için canla başla çalışmalıyız. Erdoğansız bir Türkiye’nin kaos olduğunu anlatmalıyız. Bizim şimdi eleştirdiğimiz bir sürü noktalar var ama bu eleştirdiğimiz noktaların Erdoğansız bir Türkiye’de on kat daha artacağını anlatmalıyız. Bölgedeki haritaların bir asır önce sil baştan tekrar çizileceğini ve bizim bu kritik sürece çok güçlü bir liderle girmemiz gerektiğini, aksi takdirde bir asır önce olduğu gibi başkalarının ellerinde cetvellerle kendi haritamızı çizerken göreceğimizi onlara anlatmalıyız” diye konuştu.

“15 Temmuz’daki tanklar beni ezmemişti ama 24 Haziran’daki seçimler de ezmesin” 15 Temmuz hain darbe girişiminde tankların altına yatan ve darbe girişiminin sembolü olan Metin Doğan“Cenab-ı Allah bana 15 Temmuz’da tankların altına yatırarak Türkiye’deki darbecilere karşı ilk direnişi başlatma şerefini nasip etti. Allah şimdi bize bu şereften daha büyüğüne erişme fırsatını veriyor. 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı’na oy vermek ve verdirtmek 15 Temmuz’da tankların altına yatarak darbeyi engellemek kadar önemlidir. Biz 15 Temmuz’da onların tanklarla düzeni değiştirmeye çalışmalarına engel olmuştuk. 24 Haziran’da da oy vererek bunlara engel olmalıyız. 15 Temmuz’daki tanklar beni ezmemişti ama 24 Haziran’daki seçimler de ezmesin. Buna insanlar izin vermesinler” dedi.

(İC-TA-

