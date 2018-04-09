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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
15 Temmuz'da Sultanbeyli'deki Olaylara İlişkin Dava - İSTANBUL Haberi

15 Temmuz'da Sultanbeyli'deki Olaylara İlişkin Dava - İSTANBUL Haberi

- Duruşma salonu girişinden detaylar15 Temmuz'da Sultanbeyli'deki olaylara ilişkin dava - FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sultanbeyli ve Mehmetçik Vakfı mevkisinde meydana gelen olaylara ilişkin 3'ü rütbeli, 3'ü er, 116'sı öğrenci 122 sanığın yargılanmasına devam ediliyorİSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sultanbeyli ve Mehmetçik Vakfı mevkisinde meydana gelen olaylara ilişkin 3'ü rütbeli, 3'ü er, 116'sı öğrenci 122 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmaya, 113 tutuklu sanık ile avukatları katıldı.
Duruşmada Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ile bazı müşteki avukatları da hazır bulundu.Müşteki avukatları esas hakkındaki mütalaaya katıldıklarını belirterek, tutuklu 119 sanığın "anayasayı ihlal" suçundan cezalandırılmasını istedi.Duruşma, sanıkların ve avukatların esas hakkındaki savunmalarının alınmasıyla devam ediyor. - İddianameden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Bülent Başar ve Hikmet Pak tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Tuzla Orhanlı gişeler ve Mehmetçik Vakfı mevkisinde meydana gelen olaylara yer veriliyor.İddianamede, biri polis 6 kişinin şehit edilmesi, 42 kişinin yaralanmasına ilişkin 4 subay, 178 Hava Harp Okulu öğrencisi ve 5 er olmak üzere 184'ü tutuklu 187 asker "sanık", 118 kişi "mağdur - müşteki" sıfatıyla bulunuyor.Darbeci askerlerin Yalova Hava Meydan Komutanlığından İstanbul 'a intikal ederek, Tuzla Orhanlı gişeler ile Sultanbeyli / Mehmetçik Vakfı bölgelerinde faaliyet gösterdikleri anlatılan iddianamede, Orhanlı gişelerinde darbecilerin tüm uyarılara rağmen teslim olmadıkları, bölgede görev alan kolluk kuvvetleriyle çatışmaya girdikleri belirtiliyor.Söz konusu çatışma sırasında darbeci subaylar Binbaşı Ferhat Günay ve Teğmen Emre Demirbilek'in etkisiz hale getirildiği kaydedilen iddianamede, sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.İddianamede, bazı sanıkların ise "kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, silahla kasten yaralama, cebir ve tehdit kullanarak, silahla ve birden fazla kişi ile birlikte kişileri özgürlüklerinden yoksun kılma, mala zarar verme, iştirak halinde kamu malına zarar verme" suçlarından 10 yıl ila 5 kez müebbet hapis cezası arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları talep ediliyor.Mahkemece, yargılama konusunun iki ayrı olay olduğu, birbirleriyle bağlantısının bulunmadığı, "Orhanlı gişeleri" ve "Sultanbeyli'deki olaylar" olarak bilindiği kanaatine vararak, yargılamanın etkin ve hızlı yürütülmesi, müşteki ve tanıklarla delillerin bir bütün olarak ayrı dosya içerisinde değerlendirilmesi için ayırma kararı vermişti.İddianamedeki 3'ü rütbeli, 3'ü er, 116'sı öğrenci, 122 sanık "Sultanbeyli'deki olaylar", 65 sanık da Orhanlı gişeleri davasında yargılanıyor.

Müebbet Hapis Tutuklu Sanık Darbe Girişimi Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

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