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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
15 Temmuz'da Orhanlı Gişeleri'ndeki olaylara ilişkin dava - AK Parti Kırklareli Milletvekilli Minsolmaz - İSTANBUL

15 Temmuz'da Orhanlı Gişeleri'ndeki olaylara ilişkin dava - AK Parti Kırklareli Milletvekilli Minsolmaz - İSTANBUL

- Basın açıklaması - AK Parti Kırklareli Milletvekilli Selahattin Minsolmaz'ın konuşması 15 Temmuz'da Orhanlı gişelerindeki olaylara ilişkin dava'ya eklenecekİSTANBUL (AA) - AK Parti Kırklareli Milletvekilli Selahattin Minsolmaz,Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada görülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Tuzla Orhanlı gişelerinde meydana gelen olaylarla ilgili 65 sanığın yargılandığı davanın duruşmasını takip eden Minsolmaz, çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu.Minsolmaz, ülke genelinde darbe davalarını izlediklerini ifade ederek, "Yargı tüm süreçleriyle çalışıyor. Kimse yargılama sürecine gölge düşürmeye çalışmamalı." dedi.
Gerek savcılık gerek mahkeme heyetinin, sanıklara savunma haklarını sonuna kadar kullandırdığını anlatan Minsolmaz, adaletin tecelli edeceğinden kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini söyledi.

Solmaz Darbe Girişimi Mahkeme Heyeti Avcılık Hanlı 

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