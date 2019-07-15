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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
15 Temmuz’da İstanbul'da güneş batarken gökyüzü kızıla boyandı

15 Temmuz’da İstanbul'da güneş batarken gökyüzü kızıla boyandı

Güneş batışının hızlandırılmış görüntüsü

Gökyüzü 

-Drone görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- 15 Temmuz’da İstanbul'da gün batımı, benzerine az rastlanan görüntü oluşturdu. Güneş, gökyüzünü kızıla boyadı. 15 Temmuz’da İstanbul'da gün batımı, benzerine az rastlanan görüntü oluşturdu. Büyük Çamlıca Camii avlusundan kaydedilen görüntüde, batan güneşin gökyüzünü kızıla boyadığı görüldü.
Gökyüzünü kızıla boyayan güneşin batışı havadan da görüntülendi.
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