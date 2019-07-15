15 Temmuz’da İstanbul'da güneş batarken gökyüzü kızıla boyandı

- 15 Temmuz’da İstanbul'da gün batımı, benzerine az rastlanan görüntü oluşturdu. Güneş, gökyüzünü kızıla boyadı. 15 Temmuz’da İstanbul'da gün batımı, benzerine az rastlanan görüntü oluşturdu. Büyük Çamlıca Camii avlusundan kaydedilen görüntüde, batan güneşin gökyüzünü kızıla boyadığı görüldü. Gökyüzünü kızıla boyayan güneşin batışı havadan da görüntülendi.
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