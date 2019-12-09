15 sene önce eline geçen tesbih hayatını değiştirdi İzle

-Tesbih dükkanından detay görüntüler

-Çetin Yetimoğlu'nun tesbihleri tanıtması

-Çetin Yetimoğlu'ndan detay görüntüler

-Çetin Yetimoğlu'nun açıklamaları



( ÇANAKKALE - ÖZEL) ÇANAKKALE



- Çanakkale’de yaşayan ve asıl mesleği otel işletmeciliği olan 73 yaşındaki Çetin Yetimoğlu’nun mesleki hayatı, 15 sene önce eline geçen kehribar tesbih ile bambaşka bir hal aldı. 15 sene öncesine kadar tesbih yapımına ve ticaretine hiçbir ilgisi olmayan otel işletmecisi Çetin Yetimoğlu’nun hayatı, bir arkadaşının kendisine verdiği bir kehribar tesbih ile değişti. 2004 yılında 58 yaşındayken eline geçirdiği tesbih sonrası tesbih yapımına, ticaretine ve tesbih taşlarına merak salan Yetimoğlu, ürettiği tesbihlere yoğun talep gelince bu işi ticarete dökmeye karar verdi. Kısa sürede Çanakkale’nin en ünlü tesbihçilerinden biri olan Yetimoğlu, 73 yaşına kadar aynı aşkla sürdürdüğü mesleğini kısa süre önce bıraktı ve dükkanını da bir işletmeciye devretti. Bu yaşa kadar ürettiği tesbihlere vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen Yetimoğlu, 15 sene öncesine kadar manavlık da dahil olmak üzere pek çok farklı iş yaptığını ancak tesbih ticaretinin aklının ucundan dahi geçmediğini söyledi.



“Bir baktım kendimi bu işin içinde buldum” Eline geçen bir tesbih ile hayatının değiştiğini belirten Çetin Yetimoğlu, “15 senelik bu merakım elime bir tesbihin geçmesi sonrası başladı.

Bu merak ilerledikçe ilerledi. Bu sefer kar amaçlı çalışmaya başladım. Alıp satmaya başladım, tesbih yapmaya başladım. Talep de oldu. Taleplere karşılık verirken de kendiliğinden iş genişledi. Bir baktım kendimi bu işin içinde buldum. Yoksa meslek olarak bunu düşünmüyordum. Şuan 73 yaşındayım, 58 yaşında falan bu işe başladım. Benim asıl mesleğim otel işletmeciliğiydi ama birçok iş yaptım manavlık da yaptım. 15 sene önce büyük bir tesbih geçmişti elime. Kehribar bir tesbihti. Ona karşı bir ilgim oldu. Başlangıcıma vesile oldu. Sevmek gibi bir şey yani. Koleksiyoncular da böyle başlıyorlar zaten, seviyorlar. Ondan sonra bir hastalık derecesine kadar yükseliyor bu iş” ifadelerini kullandı.



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