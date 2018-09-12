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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
15 Şehitler Köprüsü’nde tek teker terörü kamerada İzle

15 Şehitler Köprüsü’nde tek teker terörü kamerada İzle

Şehitler Köprüsü’nde tek teker

Sosyal Medya Baros Kamera Polis Ekipleri Kışla 

-Beşiktaş ve tünellerde tek teker
-Tünelde lastikten duman çıkartma
-Genel ve Detay

( İSTANBUL -ÖZEL)- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde bir motosikletli maganda tek teker üstünde gitti- Maganda Beşiktaş’ta ve tünellerde de adeta terör estirdi İSTANBUL

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne motosikletle giren bir maganda, araçların arasında tek teker üzerinde metrelerce gitti. Beşiktaş’ta ve tünellerde de bu şekilde giderek adeta terör estiren maganda herkesin canını tehlikeye attı. O anları kaydettiren maganda bir de sosyal medyada yayınladı. İstanbul’un çeşitli noktalarında trafikteki araçların arasında motosikletle tek teker üzerinde terör estiren magandalara bir yenisi daha eklendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne motosikletle giren bir maganda, trafikte seyreden araçların arasında bir anda tek tekerini kaldırdı. Bu şekilde metrelerce giderek hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atan maganda, şov uğruna akrobatik hareketler yaptı. Sürücülerin şaşkın bakışları arasında köprüyü geçen maganda, o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı. Bulvarlarda ve tünellerde terör estiriyorlar Öte yandan aynı maganda Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde de yine tek teker üzerinde giderek kendince şov yaptı. Kimi görüntülerinde kasksız, kimisinde ise kasklı ancak tek tekerlek üzerinde bacağını boşluğa savurduğu görülen maganda, “bu kadarına da pes” dedirtti. Dolmabahçe-Bomonti Tüneli’nde ise magandanın araçların arasından bu şekilde geçti. Magandanın da araların bulunduğu bir grup motosikletli genç ise tünelde kullandıkları motosikletin lastiğini yakarak duman çıkarttı. Trafikte terör estiren magandaları polis ekipleri yakalamak için çalışma başlattı.
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