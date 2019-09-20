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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
15 saniyede restoranın kasasını böyle soydu Haberi

15 saniyede restoranın kasasını böyle soydu Haberi

-güvenlik kamerası

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri 

--iş yeri ve kasa detay

( ELAZIĞ )- Elazığ'da bir restorana giren şüpheli kasadan 15 saniye içinde 710 lira çalarak kaçtı ELAZIĞ

- Elazığ’da bir iş yerine giren ve 15 saniyede kasadaki parayı çalan hırsız, anbean kameraya yakalandı. Olay, merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi Gazi Caddesi’nde bulunan bir tantunicide meydana geldi. Personellerin dışarı çıktığı anda iş yerini boş gören ve içeri giren bir kişi, kasada bulunan 710 lirayı çaldı. Daha sonra sakin bir şekilde iş yerinden çıkarak kaçtı. Kasaya dönen personel, para olmadığını fark edince güvenlik kamerasına bakarak hırsızlığı görüp durumu, polise bildirdi. Güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, parayı çalan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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