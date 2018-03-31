15 metrelik ağaçta mahsur kalan kediyi canı pahasına böyle kurtardı Haberi

-Kedinin kurtarılması

-Bina görevlisinin ağaçtan inmesi

-Kediye mama verilmesi

-Bina görevlisinin konuşması

-Ağaçtan görüntü

-Bina çevresinden görüntü

-detay görüntüler



( DİYARBAKIR -ÖZEL)- Diyarbakır’da 15 metrelik ağaçta 2 gün mahsur kalan kediyi 53 yaşındaki bina görevlisi kurtardı DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da 15 metrelik çam ağacının tepesinde mahsur kalan kediyi, canı pahasına bir dağcı gibi ağaca tırmanan 53 yaşındaki bina görevlisi kurtardı. Bu hareketiyle çevredekilerin takdirini toplayan bina görevlisi Mehdi Yakut, kediyi kurtarırken korktuğunu ama onu kurtardığı için de çok mutlu olduğunu belirtti.

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Seyrantepe Toplu Konutları içerisinde CO-3 bloklarında yaşayan bina sakinleri evin girişinde bulunan 15 metrelik çam ağacının tepesinde bir kedinin mahsur kaldığını fark etti. Çaresiz kedinin yardım çığlıklarına dayanamayan bina sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri site içerisinde kalan ağaca ulaşamayınca vatandaşlar kendi çabalarıyla kediyi kurtarma arayışına girdiler. Bunu duyan 53 yaşındaki bina görevlisi ağaca tırmanmaya karar verdi. Bina sakinlerinin ‘tehlikeli olduğunu’ söylemesine rağmen canı pahasına çıplak ellerle ağaca tırmanan bina görevlisi Mehdi Yakut, ağacın tepesindeki kediyi aşağı indirmeyi başardı. O anlar saniye saniye cep telefonları tarafından kaydedildi. Aşağıda gerili battaniye üzerine düştükten sonra korkuyla olay yerinden uzaklaşan kediyi bulan bina sakinleri, 2 gündür aç olan kediyi mama ile besledi. “Çok sevindim kediyi kurtardığıma” İhlas Haber Ajansı



muhabirine konuşan Mehdi Yakut, ağaca tırmanırken korktuğunu ancak kediyi kurtardığı için çok mutlu olduğunu söyledi.



Yakut, şunları söyledi: “Camiye gittik. Camiden geldik arkadaşlarla birlikte sonra baktım kediden bahsettiler. ‘Kedi ağaca çıkmış 2 gündür orada kalmış’ dediler. Gidelim şansımı bir deneyeyim belki kurtarabiliriz diye düşündüm. Ondan sonra geldik ağacın altına arkadaşlar ve vatandaşlar var. Biri diyor ‘çık’ biri diyor ‘çıkma’ en son karar verdim çıkmaya. ‘Candır, yazıktır’ dedim çıktım onu kurtardım. İtfaiye gelmiş yer uzak olduğu için herhalde yetişemedi. Ben de Cuma günüdür, hayırdır diyerek şansımı denedim. Yaklaşık 15 metre falan yükseklikte. Korkuyordum ama ne yapayım o da candır, yazıktır. Çok sevindim kediyi kurtardığıma. Çok hoş bir kediydi.”

