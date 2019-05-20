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20 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
15 metreden kafa üstü çakılan montalama işçisi hayatını kaybetti

15 metreden kafa üstü çakılan montalama işçisi hayatını kaybetti

İşçinin düştüğü yer,

Cenaze Cenaze Aracı 

-cesedi savcının incelemesi,
-cenaze aracı ile nakil

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir apartmanın yağmur kanallarını onaran işçi, 3. kattan düşerek hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Kapaklı'da bir apartmanın yağmur kanallarını onaran işçi Bayram O., 3. kattan düşerek hayatını kaybetti. Bayram O.’nun cesedi, olay yerine gelen savcının incelemelerinin ardından cenaze aracı ile Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna nakledildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak incelemelerin ardından talihsiz işçinin kesin ölüm nedeni belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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