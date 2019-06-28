15 metre yüksekliğindeki minareyi tek başına hilti ile kırdı İzle



- Oltu Halitpaşa Mahallesinde 1969 yılında yapılan Mısr-i zunun camisinin minaresi 1983 yılında olan depremden dolayı cami minaresinde çatlaklar oluşmuş yıllar geçtikçe minaredeki çatlaklar tehlike arz etmeye başlayınca mahalle sakinleri minareyi yıkıp yeniden yapılmasına karar verdi. Halitpaşa Mahalle Muhtarı Orhan Kul, “Camimizin minaresi 1983 depreminde zarar gördü geçen zaman içerisinde tehlike oluşturmaya başlayınca Oltu Belediye Başkanının bilgisi dahilinde minareyi söküp yeniden yapmaya karar verdik. Yardım severlerden minaremizin yapımında destek olmalarını istedik. Herkesten Allah razı olsun” dedi.

15 metrelik minareyi tek başına Hilti ve Spiral taşla kıran Minare yıkım Ustası Razi Pala, “Mahallemizin Camisinin Minaresi uçuyordu bana söylediler. Bende minareyi söküyorum, minaremizi yenileyeceğiz. Minarede çalışmak hayli zor. Her an dikkatli olmak zorundasın, toz bir taraftan tehlike bir taraftan burada belli bir düzen yok iş makinası yok tek başıma ben kırıyorum” dedi.



