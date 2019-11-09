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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
15 metre derinlikteki kuyuya düştü...Cep telefonu sayesinde kurtuldu

15 metre derinlikteki kuyuya düştü...Cep telefonu sayesinde kurtuldu

Düştüğü yerden görüntü

Yarış Polis Ağrı Merkez Cep Telefonu Sağlık Ekipleri 

-Kurtarılma anından görüntü
-itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardım anından görüntü
-Sedyeye alınması ve ambulansa götürülme anından görüntü

( DENİZLİ )- Kuyuya düşen adam cep telefonu ile yardım isteyince ekipler alarma geçti DENİZLİ

- Denizli’de yaklaşık 15 metre derinliğinde ki su kuyusuna düşen şahıs cep telefonu ile 112 Acil Çağrı merkezini arayarak yardım isteyince kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde meydana geldi. Arazide yürüyen Alişan Y. isimli kişi yolda bulunan kuyuyu fark edemeyerek yaklaşık 15 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Alişan Y., ardından cep telefonu ile 112 Acil Çağrı merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri adeta zamana karşı yarışarak kurdukları halat sistemi ile Alişan Y.’yi düştüğü kuyudan çıkardı. Vücudunun farklı yerlerinden yaralanan ve kırıklarının olduğu öğrenilen Alişan Y., ardından ambulans ile Denizli devlet Hastanesi’ne götürüldü.
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