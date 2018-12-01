'15'inci Starcity Garaj Günleri' başladı Haberi

-AVM’den genel görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Vatandaş röportajları

-Nuray Çınar röportaj

-Detaylar



( İSTANBUL ) "15'inci Starcity Garaj Günleri" başladı- Yüzde 80’e varan indirimlerin yer aldığı "15'inci Starcity Garaj Günleri" başladı İSTANBUL



- İndirimli alışveriş meraklılarının heyecanla beklediği "15'inci Starcity Garaj Günleri" başladı.

Yüzlerce markada yüzde 80’e varan indirimi duyan vatandaşlar açılışın hemen ardından indirimli ürünlere akın etti. İndirimli alışveriş meraklılarının heyecanla beklediği "15'inci Starcity Garaj Günleri" başladı.

1-9 Aralık arasında devam edecek indirim günleri bu yıl yine, ziyaretçi sayısı ve cirolarıyla yeni bir rekora daha imza atmaya hazırlanıyor. "Starcity Garaj Günleri", her yıl olduğu gibi giyim, oyuncak, ayakkabı ve ev tekstili sektörlerinden 50 mağazanın yüzlerce markasının katılımıyla, yüzde 80’e varan indirimleriyle konuklarını bekliyor. 9 gün boyunca devam edecek kampanyada ünlü markalar da büyük indirim fırsatlarıyla Garaj Günleri’nde yerini aldı. Genellikle sezon sonu indirimlerin yer aldığı garaj günleri, tüketiciye de oldukça cazip geliyor. “Bu yıl hedefimiz 1 buçuk milyon” Geçtiğimiz yıl 9 günde 1 milyon kişinin ziyaret ettiği indirim kampanyası hakkında konuşan Starcity Outlet Kiralama Departmanı Yöneticisi Nuray Çınar, garaj günlerine şehir dışından da katılımın olduğunu söyledi.



2011 yılından bu güne geleneksel hale gelen Garaj Günleri’ne 2 ay gibi bir sürede hazırlandıklarını belirten Çınar konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Talep çok iyi, sayılarımız şu anda geçtiğimiz yılın yüzde 40 üzerinde gidiyor. Geçtiğimiz Aralık ayında toplamda 9 günde 1 milyon ziyaretçi ağırlamıştık. Bu yıl hedefimiz 1 buçuk milyon. Markalarımız çok daha iyi hazırlandılar, fiyatlar gayet iyi. 20 liraya, 30 liraya, 40 liraya ürün bulabilecekler Garaj Günleri’nde. 50 tane mağazamızı indirdik, yüzlerce markamız yer alıyor. 9 Aralık’a kadar tüm ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Garaj Günleri 2011 yılında başladı.

Bugün artık 15’sini düzenliyoruz. Ziyaretçilerimiz şehir dışında geliyor. Erken rezervasyonlarla uçak biletlerini alıyorlar ve o şekilde bize ulaşım sağlıyorlar. Garaj Günleri gayet keyifli. Bizler Garaj Günleri hazırlığına 2 ay önceden başlıyoruz. Otoparkta küçük bir alışveriş merkezi kuruyoruz. Şu an çocuk alışverişine ilgi çok fazla. Kadın ve erkek ayakkabısına ilgi var. 40 liraya bot satılınca ziyaretçinin ilgisi de ona göre fazla oluyor.” İlk günden yoğunluğun yaşandığı Garaj Günleri’nde satış yapan mağazalar da talepten oldukça memnun. Ev eşyası satıcısı olan ve beklediklerinden fazla bir ilgiyle karşılaştıklarını söyleyen Hamza Aykut, “Beklediğimizin üstünde gelişiyor. Saat 9’da yığın oldu insanlar. Fiyatlar çok uygun, mağazaya nazaran yüzde 30 indirim söz konusu” dedi.

İndirim fırsatını değerlendirmek için gelen vatandaşlar da birbirleriyle yarıştı. Stantların açılış saatinden önce giriş bölümünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, saatin 09.00’u göstermesinin ardından indirimli ürünlere akın etti. İndirimden yararlanmak için Garaj Günleri’ne gelen Cemal Songur, “Çok iyi gidiyor, ilk gün oldukça yoğun. Seçenek o kadar çok ki belirlemekte zorluk çekiyoruz. Fiyatlar cazip denilebilir. Buraya senede bir kez geliyorum istifade ediyoruz” dedi.



